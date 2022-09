Matchrapport Cercle Brugge: groen-zwart na pijnlijke derbynederlaag naar de laatste plaats

Cercle Brugge kon in de stadsderby in de eerste helft nog een voet naast die van Club zetten. Na de rust kwam het klassenverschil naar boven. Groen-zwart staat door de winst van Seraing nu laatste. Het is nog wat vroeg om een déjà vu gevoel te krijgen. Maar de ploeg mist opnieuw aan creativiteit en voorin een speler met een neus voor doelpunten. Tot en met dinsdag is de transfermarkt nog open.

Majecki: 4.

Als je uitspraken doet dat je de beste doelman wil zijn, moet je dat ook waarmaken. Ging opnieuw niet echt vrijuit. Vooral bij die eerste tegengoal. Bruzzese mocht nog eens op de bank plaatsnemen. Hij kon met zijn ervaring beter onder de lat staan tegen zijn ex-ploeg.

Decostere: 5.

Was één van de weinige Belgen bij Cercle, omwille van de vele blessures. Deed dat verdedigend met wil. Werd in minuut 69 vervangen door Heitor. Volgens hem te vroeg.

Popovic: 5.

Opnieuw een matige match. Kent nog geen uitschieter dit seizoen en die mag er wel eens komen.

Marcelin 4.

Mocht starten in de plaats van de niet volledig fitte Daland. Zijn overtreding op Nielsen zag er niet goed uit, maar ook hij kon achterin zijn stempel niet drukken.

Torres: 4.

Bij momenten niet bij de pinken. Opnieuw geen geslaagde match van de linksachter.

Da Silva Lopes: 5.

Misschien wel zijn minste wedstrijd dit seizoen. Te weinig in het spel betrokken.

Van der Bruggen: 6.

De aanvoerder kon zijn ploeg, vooral in de tweede helft, niet op sleeptouw nemen.

Hotic: 5.

Blijft op zoek naar zijn beste vorm in wat voor hem zijn beste seizoen moet worden.

Francis: 5.

Kwam in de basis in de plaats van de geblesseerde Somers. Heeft duidelijk nog achterstand.

Ueda: 5.

Moet met Denkey voorin nu een koningskoppel vormen. Opnieuw ging daar te weinig dreiging vanuit. Bij de afwerking opnieuw niet scherp genoeg.

Denkey: 4.

Bij gebrek aan vervangers blijft hij het vertrouwen krijgen. Zijn afwerking moet stukken beter.

Wisselspelers:

Gboho: 5.

Kwam in de plaats van Van der Bruggen. Niet meer dan dat. De nieuwkomer staat nochtans hoog aangeschreven.

Heitor 5.

Viel in minuut 69 in, in de plaats van Decostere. Kon offensief weinig brengen. Nu nog niet bepaald een vervanger voor Vitinho.

Ravych 6.

De jonge West-Vlaming verdiende centraal achterin misschien wel van in het begin zijn kans. Dit was voor hem een gelegenheid tegen zijn ex-club.

Daland 6.

Kon in aanloop naar de derby niet voluit trainen en startte op de bank. Werd alsnog in de ploeg gebracht.

Sampers : geen beoordeling.

(ACR)