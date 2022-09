Matchrapport Cercle Brugge: gelijkspel dat er nooit mocht komen werd het eindpunt voor de trainer

Cercle Brugge gaf tegen KV Oostende een riante 2-0-voorsprong zowaar nog uit handen. Vooral defensief stak er na ruim een uur nog weinig structuur in het spel van groen-zwart. De twee te vermijden tegengoals leidden tot de exit van trainer Dominik Thalhammer.

Majecki: 7.

Speelde zijn beste match tot nu toe. Had een knappe reflex in huis op de eerste penalty en kon terecht zeer boos zijn op zijn ploegmakkers die te laat of niet waren gevolgd bij de rebound.

Decostere: 4.

Kreeg opnieuw de voorkeur op Heitor. Liep teveel met de armwiekend bij de eerste strafschop. Iets wat de VAR hedendaags niet over het hoofd ziet. Handjes achter de rug houden op dergelijke fasen is de boodschap.

Popovic: 5.

Matige match. Vormde centraal achterin al een iets beter duo met Marcelin, maar moet de verdediging veel meer aansturen. Vooral na de vervangingen achterin.

Marcelin: 6.

Stak technisch goed in elkaar. Bij momenten zagen we hem net zo goed bezig als twee seizoenen terug, zij het bij aanvang van de competitie.

Miangue: 6.

Zeer secuur zonder risico’s. Doet wat hij moet doen. Heeft fysiek na zijn blessure uiteraard nog wat in te halen.

Da Silva Lopes: 6.

Wordt vaak vergeten wat hij voor de ploeg kan betekenen. Een betere communicatie met Decostere in aanloop naar de tweede penalty was nodig. Kreeg nog steeds geen gele kaart. Een prestatie.

Van der Bruggen: 7.

Kreeg van de trainer opnieuw het vertrouwen in de plaats van Vanhoutte. Een goede match al bleef het een vraag waarom hij al na een uur werd vervangen.

Hotic: 7.

Het was de betere Hotic, al is het onduidelijk waarom hij de strafschop niet nam die Denkey miste.

Deman: 6.

Opnieuw veel loopwerk. Hoog storend, in de zone van de waarheid iets minder, ook in functie van Ueda en Denkey kon het beter.

Ueda: 6.

Scoorde een mooie goal na een knappe aanval, maar had de 3-0 aan de voet wat de match definitief kon beslissen.

Denkey: 7.

Nam al of niet zijn verantwoordelijk om de penalty te trappen in de plaats van Hotic. Te slap gegeven, maar maakte meteen daarna zijn fout door te scoren goed.

Wisselspelers:

Vanhoutte: 5.

Kwam in de plaats van Van der Bruggen. Ook hij kon niet voorkomen dat Oostende met centraal een zeer bedrijvige McGeehan terug in de match kwam.

Daland: 5.

Kon of mocht niet starten omdat hij na zijn knieblessure slechts twee trainingen in de benen had. Hopelijk terug snel op niveau.

Heitor: 5.

Is nog bijlange geen Vintinho. Wil soms te overhaast voetballen.

Gboho en Wilke : geen beoordeling.

(ACR)