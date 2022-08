Matchrapport Cercle Brugge: collectieve prestatie levert drie punten op

Anderlecht kreeg zaterdagnamiddag in het Jan Breydelstadion geen voet aan de grond. En dat was de verdienste van Cercle Brugge dat als een collectief geheel voetbalde en in tegenstelling tot de week voordien in ’t Kuipke wel ballen tussen de palen kreeg. Eén was voldoende om tegen paars-wit de drie punten te pakken.

Majecki: 6

Wilde geen derde seizoen bij AS Monaco op de bank zitten en stond twee weken na zijn komst bij Cercle reeds tussen de palen. In de plaats van Warleson die nochtans op de eerste speeldag zich kon onderscheiden. De Poolse international leverde een clean-sheet. Had ook weinig op te knappen.

Decostere: 6.

Deed verdedigend zijn werk, met veel inzet en karakter. Gaf bij momenten op zijn flank misschien iets teveel ruimte en vrijheid aan zijn tegenstander.

Utkus: 6.

Werd in de eerste helft aangetikt. Kon nog even verder, maar moest toch worden vervangen door Ravych.

Daland: 7.

Verdedigend was de Noor een rots in de branding. Knapte in de defensie zeer veel op en stuurde achterin bij het inkomen van Ravych bij waar het nodig was.

Torres: 7.

Zijn debuut en een goal. Daar kan je alleen maar van dromen. Voetbalde zeer secuur, zowel defensief als offensief op de linkerflank. Een waardige back-up voor Miangue, die geblesseerd aan de kant bleef.

Da Silva Lopes: 7.

De middenvelder liep vele gaten dicht. Een schakel tussen de verdediging en de aanval. Liet tegen Anderlecht zien dat hun interesse vorig seizoen niet voor niets was. Benieuwd hoe lang Cercle hem nog kan houden.

Van der Bruggen: 6.

De aanvoerder was een beetje onzichtbaar maar deed was hij moest doen.

Hotic: 7.

Kreeg opnieuw zijn rol als een vrije speler achter de spitsen en voetbalde dan ook bij momenten zeer frivool. Zijn vele hoekschoppen leverden jammerlijk weinig op.

Ueda: 7.

Liet zien dat hij een aanwinst kan zijn. Technisch zeer sterk en met veel inzet. Zijn doelgerichtheid kon iets beter.

Deman: 8.

Man van de match. Uitstekend in het bijhouden van de bal, enorm veel loopvermogen, meerdere fouten veroorzaakt en combineerde voorin goed met Somers. Zorgde voor een assist na een dubbele één-twee met Torres; waarmee hij Debast bij Anderlecht als een ploeggenoot bij de nationale beloften in de wind zette.

Somers: 6.

Vooral in de eerste helft bijzonder actief. In de tweede periode, misschien tactisch, minder bij het spel betrokken.

Invallers:

Ravych: 7.

Mocht op zijn 20ste verjaardag zijn debuut maken. Een mooier geschenk kan je zich niet wensen. Het was er overigens één met een strik, want de verdediger uit Kuurne had centraal achterin een zeer goede invalbeurt nadat hij in de eerste helft Utkus was komen vervangen.

Vanhoutte:6.

Kwam in de plaats van Van der Bruggen, met voldoende pressing op de bal.

Denkey: 6.

Viel een kwartier voor het einde in. Liet zich niet echt opmerken, maar hield bij momenten wel de tegenstanders van Anderlecht aan de praat door de bal op hun speelhelft te houden.

Sampers: geen beoordeling.

