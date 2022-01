Match Cercle Brugge in Eupen op de helling

Omdat er bij Eupen maar liefst zestien positieve tests werden afgenomen heeft de ploeg uit de Oostkantons bij de Pro League om uitstel gevraagd. Bij Cercle Brugge telt men twee positieve coronagevallen.

Cercle Brugge speelt normaal zondagnamiddag om 16 uur op Eupen, maar bij de ploeg in de Oostkantons kwamen vorige week na PCR-tests zes positieve gevallen aan het licht.

Veertien spelers, twee stafleden

Nieuwe tests donderdag deed het aantal nog stijgen, naar maar liefst zestien. Het gaat om veertien spelers en ook coach Stefan Krämer. Eupen vroeg nu om uitstel om de match thuis tegen Cercle op een latere datum te spelen.

Op de Algemene Vergadering van de Pro League werd deze week beslist dat clubs opnieuw om uitstel mogen vragen. Dat kan vanaf zeven positieve cases in de spelerskern (Squad Size List A en minstens 30% van de totale speeltijd gespeeld) of twee doelmannen van de Squad Size Limit List A, van wie de doelman met de meeste speelminuten.

Bij Cercle respecteert men de privacy en het medisch geheim van de spelers en geeft men de namen van de twee die donderdag een positieve test aflegden niet vrij. Leonardo Da Silva Lopes is voor komende zondag geschorst, Edgaras Utkus sloot deze week opnieuw aan bij de groep, maar is pas inzetbaar vanaf volgend weekend tegen Zulte Waregem. Voor het overige is iedereen fit.

“Ook Alexander Corryn heeft een goede trainingsweek achter de rug”, weet trainer Dominik Thalhammer. “Ik vermoed dat we dertig uur voor aanvang van de match definitief op de hoogte moeten zijn of we zondag in Eupen kunnen spelen. Ondertussen bereiden we deze match zeer nauwkeuring voor, zoals elke wedstrijd.”

“Een goede start daar is belangrijk. Het wordt een moeilijke match tegen geen gemakkelijke tegenstander. Ze zijn zeer flexibel en veel in beweging. We mogen ons niet blindstaren op hun puntenaantal van de voorbije weken, waarin ze in elf matchen slechts één keer wonnen.”

Rubio Waldo onderging in Spanje een ingreep aan de heup en komt vermoedelijk dit seizoen niet meer in actie. Ondertussen blijft het rustig bij Cercle op de transfermarkt. “We zoeken krachtige, dynamische voetballers, die druk kunnen zetten en in ons speelsysteem passen”, klinkt Thalhammer.

Positie 7 en 11

“Hun profiel moet overeenstemmen met onze manier van voetballen. Daarom is het zeer belangrijk welke beslissing we uiteindelijk nemen. Vooral naar de positie zeven en elf zijn we op zoek, vooral als vleugelspits hebben we iemand nodig. We weten welk profiel we daarvoor willen.”

“Ik hoop dat we een van de komende dagen de juiste beslissing kunnen nemen. Ook uitgaand is er nog niets concreet over spelers die ons kunnen of zullen verlaten”, besluit de trainer. (ACR)