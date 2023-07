Net als vorig seizoen zal KV Kortrijk Martin Wasinski huren van Charleroi. Net als toen gaat het om een huurovereenkomst van 1 seizoen, zonder aankoopoptie.

Wasinski kwam 15 keer in actie bij KVK en scoorde één keer op het veld van Standard. Een belangrijke goal die mee voor het behoud zorgde. Zijn komst is positief, want Wasinski was na nieuwjaar een vaste schakel in de Kortrijkse defensie en is graag gezien bij het Kortrijkse publiek. (jnvn)