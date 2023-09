Mark Mampassi moet defensieve zorgen verhelpen bij KV Kortrijk

KV Kortrijk heeft woensdag op de laatste dag van de zomermercato nieuwe defensieve versterking gevonden. De Kerels, momenteel hekkensluiter in de Jupiler Pro League, namen de 20-jarige centrale verdediger Mark Mampassi op huurbasis over van Lokomotiv Moskou. KVK heeft de optie om hem na de huurperiode definitief over te nemen.

Mampassi bezit zowel de Oekraïense als Russische nationaliteit. Hij is een jeugdproduct van Shaktar Donetsk, maar brak niet door in het eerste elftal van de Oekraïense topclub. Hij maakte zijn profdebuut bij FK Marioepol, waar hij in 2021 voetbalde. In januari 2022 verkaste hij naar Lokomotiv, dat hem het afgelopen seizoen uitleende aan het Turkse Antalyaspor.

Bij Kortrijk komt Mampassi terecht in de meest gepasseerde verdediging van de Belgische eerste klasse. In zes wedstrijden kreeg Kortrijk al zeventien tegendoelpunten te verwerken.