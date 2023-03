Man van vele oorlogen Jelle Vossen (33) blijft strijden met Essevee tot laatste speeldag: “Simpele zaken lopen mis, dat is frustrerend”

Een pijnlijke 4-2-nederlaag in OH Leuven, een 2-6-afstraffing in eigen huis door AA Gent. Essevee incasseert klap na klap. “In de laatste drie wedstrijden scoren we zeven keer en pakken we één schamel puntje, maar we slikken dertien tegengoals”, analyseert Jelle Vossen. “Zo kun je moeilijk matchen winnen.” Ook in Luik konden de Boeren geen overwinning meegraaien, al kwam Essevee er in het slot van de match nog heel dicht bij. Het punt van de (laatste) hoop?

Zulte Waregem rest nog vier wedstrijden om het behoud veilig te stellen. Dat het moeilijk zal worden, dat weet iedereen. Dat het nog altijd mogelijk is, is ook een feit. De kloof bedraagt vier punten met de veilige haven, een vijftiende plaats. Toch gaat de groep door een redelijk diep dal, na twee wedstrijden waarin veel te gemakkelijk (veel) goals werden geslikt.

Wat liep er verkeerd tegen AA Gent, want jullie begonnen niet slecht?

“Het scenario van de wedstrijd is heel vergelijkbaar met dat van de match in OHL. Ook toen was er het eerste halfuur helemaal niets aan de hand. We hadden het meeste overwicht en een paar kansjes. Maar we trekken tegen AA Gent met 0-2 de kleedkamer in, in Leuven met een 3-0-achterstand.”

Op zich hebben jullie al vaak getoond dat jullie kunnen terugvechten.

“We kwamen uit de kleedkamer met het verstand op nul om er toch nog iets van te maken. Dan maak je die aansluitingstreffer (via Derijck, red.), maar dertig seconden later valt er weer eentje in aan de andere kant. Dan maak ik de 2-3 en gebeurt hetzelfde. Dan zakt de moed je in de schoenen, mentaal is het heel lastig om daar bovenop te komen.”

Soms vraag ik me af wat ik hier sta te doen.” Timothy Derijck was na afloop héél ontgoocheld en zei dat sommigen zomaar hun man laten lopen.

“Het gaat om verdedigende principes waar we al een heel seizoen mee bezig zijn en op trainen. In de zestien moet je je verantwoordelijkheid nemen en je man volgen. Dat is al vaak misgelopen. Je kan dan zeggen dat het om een gebrek aan concentratie of kwaliteit gaat, dat laat ik in het midden. Maar het mag absoluut niet. We zijn daar precies hardleers in. Ik merk het in het andere strafschopgebied, hoe kort verdedigers op mijn huid zitten. Het is absoluut niet simpel om me los te maken om eventueel vrij te staan bij een doelkans.”

Na de 4-2 op OHL is er veel gesproken.

“Je kunt veel babbelen, maar je moet het in het weekend wel gaan doen. We doen n al het mogelijke om als groep bij elkaar te blijven en de spelers positief en gemotiveerd te houden. Met praten alleen ga je geen punten pakken, hè.”

In de laatste vier wedstrijden scoorde je drie keer, aan Jelle Vossen ligt het niet …

“Je moet het ook groter bekijken. In de laatste drie wedstrijden hebben we zeven goals gemaakt. Daaruit pakten we één schamel puntje. Waarom? Omdat we dertien doelpunten incasseerden. Dan wordt het heel moeilijk om een wedstrijd te winnen. We zijn er al heel lang over bezig. Dat we eens die nul moeten houden of het op z’n minst bij één tegendoelpunten houden. Ik steek het niet op een bepaalde linie of zo. Ik wil niet naar de doelman of verdedigers wijzen. En ik wil de aanvallers niet goedpraten, we zijn één team. Maar de cijfers zijn wat ze zijn. 67 tegengoals in 29 wedstrijden, dat is meer dan twee per match. Dan moet je veel scoren. We scoren genoeg (39 stuks, red.) om in de middenmoot mee te draaien.”

Je scoorde toch al negen keer, da’s niet slecht voor een spits bij een ploeg onderin.

“Gezien onze situatie kan ik daar niet tevreden over zijn. Ik zou liever een seizoen geen enkele goal maken en rustig in de middenmoot meespelen. Die negen goals hebben weinig punten opgeleverd, daar kan ik moeilijk euforisch van worden.”

Snap je dat de buitenwereld denkt: het is zo goed als over?

“Als je zelf niet wint, wordt het met de week moeilijker. Het was heel pijnlijk om te zien dat onze supporters zelfs AA Gent begonnen aan te moedigen. Ik begrijp hun frustratie en ontgoocheling. Maar dat doet als voetballer absoluut geen deugd. De meesten zullen er geen euro meer voor geven, maar het positieve aan het verhaal is dat alles mogelijk blijft. Anderzijds zijn we ook afhankelijk van de uitslagen van onze concurrenten. In die zin kon het al over zijn als zij beter hadden gepresteerd. Ook daar moeten we ons aan optrekken.”

Iets helemaal anders, hoe is het met je goede vriend Ruud Vormer? Hij mikt op 31 maart, de thuiswedstrijd tegen Antwerp?

“Hetgeen hij mag en kan doen, dat gaat allemaal vlot. Maar met zo’n blessure (gebroken sleutelbeen, red.) ben je afhankelijk van hoe snel die botten weer aan elkaar groeien. Als dat niet voor 100% is, is het geen evidentie om daarmee een wedstrijd te spelen. De medische staf moet het dag per dag evalueren. Ruud heeft natuurlijk veel goesting om ons te helpen.”

Er zat meer lijn in, toen Vormer op het veld stond.

“Iedereen kent zijn kwaliteiten. Hij bracht een positief gevoel in de groep. Zijn komst straalde vertrouwen af op andere jongens. Ook op voetballend vlak liep het beter. Met Brüls en Vormer hadden we meer balvastheid. Jammer dat dat op die manier is weggevallen, brute pech. Je mag ook niet vergeten dat we Tambedou al heel lang moeten missen. En Ciranni die liep tegen AA Gent een scheurtje op. Het is typisch als je onderin staat, dat je ook nog pech kent.”

Afsluiten doen we met een positieve noot, je hebt je UEFA A-diploma afgelopen week gehaald. Ga je nu ook voor het Pro License Diploma?

“Daar ga ik nog niet direct aan beginnen. Ik wil eerst kijken wat de toekomst brengt. Mijn volledige focus ligt op de redding met Zulte Waregem. Ik wil sowieso nog een paar jaartjes voetballen op het hoogste niveau. Daarna zien we wel weer. Nu eerst het behoud met Essevee.”