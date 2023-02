Mak Essevee kansloos met 4-0 ten onder in Union

Zulte Waregem had niets in de pap te brokken op bezoek bij Union. Essevee oogde mak en kon het de Brusselaars niet moeilijk maken. De kwaliteit aan de bal was te laag, zo kun je geen wedstrijden winnen. Union was met 4-0 een klasse beter. Het had er misschien ook mee te maken dat Vormer én Vossen op de bank waren gestart.

Toen we het wedstrijdblad onder ogen kregen, keken we even op. Coach Mbaye Leye had Vormer op de bank gezet. Ook Vossen keek toe vanuit de dug-out. Zo kwamen jongens als Hallaert, Ramirez en Drambaiev aan de aftrap. Fila mocht starten, want Fadera was er door schorsing niet bij. Ndour verliet ook gehavend het veld tegen KV Mechelen en zat bijgevolg niet in de selectie. Sormo moest in de beker de strijd staken, maar zat toch langs de zijlijn. Rommens was dan wel weer van de partij.

Karel Geeraerts had ook wel wat werk om elf namen op te schrijven. Yorbe Vertessen maakte zijn basisdebuut, in de plek van de vertrokken Vanzeir. Van Der Heyden, Kandouss, Lapoussin en Lazare werden gewisseld voor Sykes, Machida, Puertas en Adingra.

Sfeervol is het Dudenpark altijd, maar dat was nu nog iets meer het geval. Dante Vanzeir wuifde zijn fans uit, voor zijn vertrek naar de VS. Union startte furieus. Vertessen en Nieuwkoop knalden meteen, Bossut stond pal. Aan de overkant viel Hallaert op door telkens goed af te leggen. Maar het doelpunt viel voor de thuisploeg. Ramirez verloor het leer, Vertessen bediende Puertas: 1-0. Boniface schoot dan voorlangs en Miroshi leed knullig balverlies. Essevee moest herbronnen.

De bezoekers hadden het lastig om een vuist te maken. Union bleef komen via een bedrijvige Boniface en een dribbelvaardige Adingra. Daarna viel te partij wat stil met veel spel op het middenveld en het tempo lag te laag. Essevee kon niet gevaarlijk zijn. Tekenend was Sissako die te lang talmde om in te spelen na dom balverlies van Lynen. Dik vijf minuten voor de rust kwam Union nog eens opzetten. Teuma trapte, Bossut ging goed plat.

Inbreng Vossen en Vormer

Essevee moest uit een ander vaatje tappen, maar dat gebeurde niet. De kwaliteit aan de bal was te laag. Sissako blonk uit in balverlies en deed dat kunstje nog eens fijntjes over. Boniface trok het zich allemaal niet aan en trapte de 2-0 droog tegen de touwen. Mbaye Leye greep in en haalde Lopez en Rommens naar de kant. Ook de onzichtbare Ramirez mocht gaan rusten. Vossen, Vormer en Braem moesten het gaan oplossen.

Vormer schoot over en Vossen zijn zachte kopbal was van te ver. Union behield de controle en kon af toe eens tegenprikken. Essevee kwam te zwak voor de dag en kon de Brusselaar nauwelijks verontrusten. Lapoussin ging dan dollen met Hallaert, Nieuwkoop legde af voor Nilsson: 3-0, match gespeeld. Dan ging Vormer nog wat aan de sukkel. Teuma pakte het cadeautje in dank aan en zorgde met een pareltje voor de 4-0.

Op zich is er geen man overboord, de Boeren moeten hun punten niet op Union gaan halen. Zulte Waregem staat nu voor een levensbelangrijk drieluik, met wedstrijden tegen KV Oostende, Seraing en KV Kortrijk. Drie rechtstreekse concurrenten dus. (JC)