Maand van de waarheid

Na dit weekend is de reguliere competitie van de Jupiler Pro League ‘23-‘24 precies halfweg. Club staat vandaag zevende, geen Champions play-offs dus. Enkel als Club wint in Leuven en Cercle Brugge thuis verliest van Eupen, kan blauw-zwart zich alsnog halfweg in de top 6 wringen. En dan is het nog maar de vraag of Club wat heeft afgeknabbeld van de kloof van veertien punten met leider Union – op bezoek bij Gent zondag. Om maar te zeggen dat er nog maar weinig excuses zijn voor Club. Deila heeft tijd nodig: dat willen we al helemaal niet meer horen, hij moet maar even in de leer gaan bij Alexander Blessin in Union.

Club staat voor een verschrikkelijk belangrijke maand. Van zondag 26 november (OHL) tot dinsdag 26 december (Union) staan voor Club negen matchen op het programma. Zes competitiematchen (waaronder AA Gent en Union thuis) die Club de kans geven zich weer als een échte titelkandidaat (zie die spelersgroep) te manifesteren. In de twee resterende Conference Leaguewedstrijden mag Club zijn leidersplaats en overwintering niet meer weggeven. Thuis tegen tweedeklasser Zulte Waregem – heus geen doetje als Beerschot – moet Club ook zijn bekerambities onderstrepen: de Croky Cup kan een (mislukt) seizoen helemaal opfleuren. Benieuwd trouwens of Ruud Vormer bij zijn terugkeer op Jan Breydel nog eens extra zijn tenen uitkuist – hij is het schijnheilige afscheid dat hij van het duo Verhaeghe-Mannaert kreeg heus nog niet vergeten. Negen keer vol aan de bak dus. In januari wordt dan ongetwijfeld verder werk gemaakt van de komst van een extra centrale verdediger en een spits die efficiënter is dan Jutgla en Thiago, dé grote manco’s van de afgelopen maanden.

Al is dat voor een club die in een verkoopproces zit niet evident. Zoals de werkzekerheid van coach Ronny Deila om dezelfde reden niet evident is. In mei raakte bekend dat de zakenbank The Raine Group op vraag van de vennootschap Grizzly Sports van Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert, goed voor bijna 72 procent van de aandelen, op zoek ging naar (Amerikaanse?) kopers van Club. Waarna we daar het volgende half jaar niets meer van hoorden, maar dat zal wellicht toch geen nieuw half jaar meer duren. In afwachting moet Club dringend sportief gereanimeerd worden. Tussen 26 november en 26 december liggen veel kansen. Deila kan ze er natuurlijk niet zelf intrappen, maar indien er de komende weken geen beterschap komt, zal het vertrouwen van Verhaeghe en Mannaert in de peoplemanager toch een keer op geraken, hoor.