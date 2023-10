Lynnt Audoor komt zaterdag met KVK niet in actie tegen ex-team Club Brugge: “Verdienen allebei hoger te staan”

Zaterdag mag KVK zich opmaken voor een clash tegen Club Brugge. Hoewel de Brugse huurling Lynnt Audoor reikhalzend uitkeek naar de confrontatie met zijn ex-teamgenoten, laat het huurcontract dat helaas niet toe.

Tijdens het interview woensdagmiddag was Lynnt Audoor nog optimistisch over zijn speelkansen op zaterdag. “Ik weet zelf nog niet 100 procent zeker of ik mag spelen, maar ik verwacht van wel. Aan de ene kant hoorde ik eerder deze week van niet, aan de andere kant hoorde ik dan weer van wel. Zelf ga ik ervan uit dat ik mag spelen en zal me daar dan ook op toeleggen en voorbereiden.” Meteen na het interview liet perschef Eddy Soetaert weten dat de jeugdige KVK-speler niet in actie mag komen zaterdag.

Club Brugge zit in het hart van jouw familie, hoe kijken zij tegen de wedstrijd aan?

“Thuis zijn we daar redelijk nuchter in eigenlijk. Mijn vader heeft een verleden bij Club inderdaad, maar hij heeft daar nog niet echt een punt van gemaakt. Voor hem is dit een wedstrijd zoals alle andere. Zo benader ik het ook trouwens. Ik wil gewoon mijn best doen voor mijn club en als prof mag je je niet laten leiden door zulke zaken. Mijn tweelingbroer Sem aan de andere kant gaat daar iets anders mee om. De laatste tijd maakte hij af en toe toch wel een grapje, wat plagend was bedoeld. Dat kan ik wel begrijpen. Als speler van Club NXT is hij van zeer dichtbij betrokken bij de voorbereidingen. Dat alles wil niet zeggen dat dit geen speciaal moment is natuurlijk. Voor mij persoonlijk is dit toch uniek. Ik heb mijn hele jeugdopleiding bij Club gedaan, en ben er nog altijd lid van, dus ik kan niet zeggen dat dit me niets doet.”

Heb je al spelers van Club Brugge gehoord de afgelopen dagen?

“Ja, van een aantal spelers uit de jongere generatie heb ik al berichten gekregen. Met de oudere generatie heb ik niet zo een nauw contact. Maar jongens als Spileers en Sabbe hoor ik regelmatig en we hebben het er deze week al over gehad.”

Hoe schat je de kansen in van KV Kortrijk zaterdag?

“Ik schrijf ons niet meteen af, zoals anderen dat zouden doen. Tegen Anderlecht hebben we getoond dat we sterk zijn in de zware matchen. We hebben kwaliteit genoeg om een vuist te maken in moeilijke situaties. Bovendien heb ik met mijn ervaring als Club-speler al ondervonden dat het niet leuk is om naar Kortrijk te komen. Hier kom je nooit vol vertrouwen spelen. Kortrijk heeft een luidruchtig publiek en het veld is ook geen cadeau voor de uitploeg. Het is relatief klein en het ligt er niet altijd uitstekend bij. We kunnen daar zeker ons voordeel uithalen.”

Waar zie je Kortrijk en Club eindigen dit seizoen?

“Wij zullen zeker niet eindigen op de plek waar we nu staan. We hebben een kwaliteitsvolle kern. Dat merk ik elke dag op training. In de matchen laten we ook zien dat we echt een team zijn. We zijn bereid om voor elkaar te vechten. Het geluk heeft gewoon nog niet altijd aan onze kant gestaan. Ik denk dat we niet bescheiden moeten zijn en de Europe Play-offs mogen ambiëren. Club op zijn beurt heeft een hele brede kern. Ze kunnen met elke wissel een kwaliteitsinjectie geven. Dat ze nu slechts op de vijfde plaats staan en moeten vechten voor de Champions’ Play-offs is volgens mij niet correct. Ik denk dat de top 3 op zijn minst haalbaar moet zijn. Wat er nadien gebeurt zal afhangen van het moment, want iedereen weet dat er tijdens de play-offs nog veel kan gebeuren. We verdienen allebei om hoger te staan in het klassement. Europees mogen ze ook ambitie tonen.

Hoe heb jij de trainerswissel ervaren?

“Met Edward Still had ik inderdaad een goeie connectie. Het was een goeie trainer en zijn ontslag kwam hard aan. Als speler mag je daar echter niet van de wijs van worden gebracht. We hebben dan even onder Joseph Akpala getraind en dan pas kwam Glen De Boeck. Hij is hier dus nog maar een tweetal weken. Je merkt wel dat hij andere accenten legt, het is aan ons om daar als groep op in te pikken. Ik ben zeker dat mijn kans wel nog zal komen.”

De huurovereenkomst loopt na dit seizoen af..

“En het is natuurlijk de bedoeling om na dit seizoen volledig opgenomen te worden in de A-kern van Club Brugge. Daarom is er ook een huurovereenkomst zonder aankoopoptie aangegaan. Ik heb daarover een positief gesprek gehad met Club Brugge-coach Ronny Deila in het begin van het seizoen. Hij gelooft ook in mijn kwaliteiten en gaat er gewoon van uit dat ik volgend seizoen gewoon terugkom. Dat zal enkel lukken als ik nu mijn kansen volop grijp en laat zien wat ik in mijn mars heb.” (Jonas De Bosschere)