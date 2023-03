Lucas Larade van Cercle Brugge vindt nieuwe werkgever

Lucas Larade, sedert begin dit seizoen bij Cercle Brugge, heeft in Noorwegen een nieuwe ploeg gevonden. De 23-jarige centrale verdediger die bij groen-zwart dit seizoen niet in actie kwam zal er uitkomen voor FK Jerv.

Lucas Larade kwam vorige zomer samen met de andere Fransman Louis Torres van bij de B-ploeg van eigenaar AS Monaco naar Cercle. Beiden trainden in de voorbereiding mee en konden uiteindelijk Dominik Thalhammer, de coach toen, overtuigen. Net voor de start van de competitie besloot Cercle om de twee jonge verdedigers officieel in te lijven. Lucas Larade voor één seizoen met een jaar optie en Louis Torres voor twee seizoenen.

In de slotminuten van de voorbije transferperiode kwamen Cercle en het Franse Rodez AF tot een akkoord met betrekking tot een tijdelijke overgang van Torres. De 21-jarige linksachter werd tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Franse tweedeklasser. Nu werd ook een oplossing gevonden voor Larade die definitief naar Noorwegen trekt. Jerv begint er op 10 april aan de competitie in de tweede klasse. (ACR)