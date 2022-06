Louis van Gaal haalt KV Oostende-doelman Kjell Scherpen bij Nederlandse selectie

Nederlands bondscoach Louis van Gaal heeft maandag een nieuwe doelman opgeroepen voor zijn selectie en dat is verrassend genoeg Kjell Scherpen (KV Oostende). De 22-jarige keeper komt over van het Nederlandse beloftenelftal en vervangt de geblesseerde Tim Krul (Norwich City).

Scherpen stond vrijdag nog negentig minuten onder de lat in de wedstrijd tussen Jong Oranje en Moldavië (0-3 zege).

De doelman werd door Premier League-club Brighton in de terugronde van het voorbije seizoen uitgeleend aan KV Oostende. Daar wisselde hij sterke prestaties af met mindere matchen. Hij kwam er in zes duels in actie. Komende zomer keert hij in principe terug naar het team van Leandro Trossard.

Met Noa Lang (Club Brugge) zit er nog een speler uit de Jupiler Pro League in de selectie van Louis van Gaal.

Ruim gewonnen

Nederland won vrijdag met ruime 1-4 cijfers van de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion op de openingsspeeldag van de groepsfase van de Nations Leauge. Woensdag speelt Oranje nog op bezoek bij Wales, zaterdag volgt de thuiswedstrijd tegen Polen. De interlandperiode wordt volgende week dinsdag afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Wales.