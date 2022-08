Louis Torres en Lucas Larade over hun integratie bij Cercle Brugge: “We zullen er moeten voor knokken, net als iedereen”

AS Monaco blijft in het zesde seizoen als eigenaar goed verankerd in de werking en professionalisering van Cercle Brugge. De Franse topclub brengt meer ervaring in het management en de organisatie en meer kwaliteit in het team. Met dit doel werd doelman Radoslaw Majecki bij groen-zwart gestald, net als de verdedigers Louis Torres en Lucas Larade.

Met de hulp van AS Monaco werd de voorbije jaren een duidelijke strategie op poten gezet, een structuur, al kostte dat tijd. Spelers overtuigen om voor Cercle te voetballen, bleek niet altijd eenvoudig. Sommige weigerden dit. AS Monaco heeft daarop groen-zwart geherpositioneerd als een ploeg die extreem strategisch en belangrijk is.

“Nu moeten spelers het recht verdienen om lid te worden van De Vereniging. We vullen de gaten niet zomaar op. Nu zeggen we tegen een speler: je gaat alleen naar Brugge als je het potentieel hebt om terug te komen naar Monaco voor het eerste elftal”, liet Oleg Petrov, vicepresident van AS Monaco, onlangs in een interview optekenen. Men werft talenten met verschillende achtergronden aan, met als doel in de Belgische competitie, in het Monaco-project of bij grotere Europese clubs te kunnen voetballen. Het gaat niet alleen om prestaties, maar ook om op een plek te zijn waar talent kan groeien en bloeien.

Spaanse achtergrond

Cercle trok in die zin naast keeper Radoslaw Majecki (op uitleenbasis) ook centrale verdediger Lucas Larade (definitief voor één seizoen met een jaar optie) en linksachter Louis Torres (definitief voor twee seizoenen) aan. Torres heeft naast een Franse ook een Spaanse achtergrond. Zijn grootvader woont in de buurt van Barcelona, zijn vader met de dubbele nationaliteit in Corsica. Torres begon als zesjarige bij een lokale ploeg in Nice. Op zijn 16de werd hij lid van het opleidingscentrum La Turbie van ASM, doorliep er alle jeugdreeksen en kwam vorig seizoen voor de B-ploeg uit.

Ik ben bijzonder trots op mijn goal tegen Anderlecht, ook op de prestatie van ons team

“De kans om voor de eerste ploeg te spelen, kwam er niet. Bij Cercle kan ik wel op het hoogste niveau aantreden, met de bedoeling zowel voor mij als voor de ploeg zoveel mogelijk matchen te winnen”, is Torres duidelijk. Al had hij zijn debuut niet zo vroeg verwacht.“Ik had mij wel goed voorbereid, veel getraind. Ik was klaar. Uiteraard is het jammer dat Senna Miangue zich blesseerde. Hij is als een grote broer voor mij, iemand van wie ik zeer veel leer. Maar debuteren en scoren is iets waar ik met zeer veel voldoening op terugblik.”

Torres moest zich na de match tegen Anderlecht toch even in de wang knijpen. “Ik scoorde met mijn linker. Mijn rechterbeen gebruik ik enkel om te stappen”, glimlacht hij. Hij beseft nog niet goed dat het echt gebeurd is. “Ik was voor de match bijzonder nerveus. Na anderhalve maand maak ik dit mee. Een droom, echt fantastisch. Ik ben bijzonder trots, ook op de prestatie van ons team.”

Zijn maatje Lucas Larade bleef op de bank, maar deelde in de feestvreugde. Hij trok mee naar de persmensen in de mixed-zone en nam het interview dat Torres gaf met zijn smartphone op. Die stond in verbinding met de kleedkamer van Cercle. Ook daar kon de pret niet op.

Hoge intensiteit

“Dit is de beloning van zeven weken hard labeur”, zegt Torres. “In het begin hadden we het hier moeilijk. Het was toch aanpassen. Door die pressing is er een hoge intensiteit. Dit werd ons eerder ook al duidelijk gemaakt door Edgaras Utkus en Boris Popovic, die vorig seizoen vanuit Monaco net als ons dezelfde beweging maakten. Zij vertelden ons ook hoe de Belgische competitie in elkaar steekt. Ik heb die uitdaging aangenomen en het verloopt goed”, aldus Torres die met zijn echtgenote nu in Brugge op zoek is naar een woonst.

Larade kinkt. “Gezien mijn parcours als jonge voetballer tot nu toe kan ik alleen maar tevreden zijn met de opportuniteit hier op Cercle.” Lucas Larade (23) komt uit de buurt van Parijs, voetbalde er bij twee teams. Op zijn 16de zette hij een stap hogerop, maar niet binnen een academie om in 2019 voor US Créteil uit te komen, in de Franse derde klasse. Twee jaar later volgde AS Monaco B waar hij aanvoerder van was en 26 van de 30 matchen speelde.

Positief ingesteld

Door de ernstige blessure voor Utkus is er een kans dat Larade centraal achterin dichter bij de basisploeg komt. “Het is jammer dat Edgaras voor lange tijd out is. Het zal mij niet in de schoot geworpen worden. We zullen er moeten voor knokken, net zoals alle andere spelers dat wekelijks moeten doen om erbij te horen.”

De twee verdedigers kwamen samen van AS Monaco en hebben een zekere houvast aan elkaar. Hoe definiëren ze elkaar nu als voetballer? “Lucas is snel, explosief en is steeds positief ingesteld. Hij is een stevige voetballer, heeft spelvreugde, motiveert zijn medematen en stuwt hen naar voor. Hij is een topspeler”, vindt Torres van Larade.

“Louis laat nooit de armen hangen. Blijft steeds rekenen op zijn ploegmakker die op de flank voor hem speelt. Zonder franjes. Hij heeft doorzettingsvermogen, daarvan getuigt ook zijn doelpunt: doorgaan naar voor en het afmaken. Louis wil voortdurend tonen dat hij beter is en dwingt respect af bij de anderen. De ploeg zal nog veel aan hem hebben”, verzekert Lucas Larade. (ACR)