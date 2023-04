Logische zege brengt Club Brugge (voorlopig) in top vier

Club Brugge behaalde thuis drie belangrijke punten in de strijd om de vierde plaats. Daarmee is ook alles gezegd. In een ondermaatse partij tegen een erg defensief Seraing creëerde Brugge veel te weinig, een knap gekruist schot van Jutgla zorgde voor de afscheiding. In de slotminuut zorgde de ingevallen Nusa voor de 2-0.

Drie keer winnen en ondertussen duimen dat AA Gent ergens een steek laat vallen. Het scenario voor het competitieslot is klaar en duidelijk. Te beginnen met een hapklare brok tegen Seraing, al bleek dat behoorlijk tegen te vallen.

Club Brugge bakte er voor de rust niks van en de supporters morden tijdens de pauze. Coach De Mil hield vast aan zijn elftal van vorige week. Enkel Meijer (vorige week nog ziek) kwam in de plaats van Buchanan. Geen spoor van Yaremchuk, Odoi en Sowah in de selectie overigens. Allen wedstrijdfit maar gepasseerd door De Mil, van een kapitaalsvernietiging gesproken. Nochtans doet Yaremchuk zijn stinkende best en komt hij geregeld op zijn eentje trainen op een vrije middag.

Jutgla breekt de ban

De partij begon met een minuut applaus voor de overleden Clublegende Birger Jensen. Uitsupporters waren er niet, het geloof in de redding is al een tijdje verdwenen. Ongelijk kon je ze niet geven, de eerste helft was niet om aan te zien. Twee kansen noteerden we: een kopbal van Jutgla en een kopbal van Vanaken. Twee keer bracht Dietsch mooi redding.

Na alweer tien slappe minuten in de tweede helft besloot De Mil om wat extra aanvallend geweld te brengen. Roméo Vermant verving Nielsen. Hoewel hij er zelf niks mee te maken had, stond Brugge een halve minuut later op voorsprong. Lang, zoals wekelijks de bedrijvigste Bruggeling, bereikte Jutgla en die knalde overhoeks binnen. Vanuit het niks de voorsprong en tegen een stug Seraing weet je dan dat de moeilijkste taak achter de rug is.

Ook het resterende halfuur was niet veel soeps, in de slotminuten keerde Skov Olsen terug na een lange periode van afwezigheid. De Deen zorgde nog voor spektakel met een knal op de paal. Uiteindelijk was het een andere invaller die het lot van Seraing beslechtte: Nusa stifte de 2-0 over Dietsch.

Opdracht volbracht dus. Nog twee finales te gaan, en ondertussen morgenavond supporteren voor Union op het veld van Gent. Voor Seraing is het avontuur in 1A na twee seizoenen afgelopen.