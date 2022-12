Lennert Hallaert scoort bij beloften Essevee en klopt aan bij de A-kern: “Ik leer veel van Leye én Vossen”

De volgende youngster in de rij die zich stilaan begint te manifesteren, is Lennert Hallaert. De 19-jarige spits scoorde in zijn laatste vier optredens bij de beloften liefst drie keer. “Ik had niet verwacht al minuten te maken bij de A-kern”, zegt de student handelswetenschappen, afkomstig uit Ursel.

Dat Lennert Hallaert talent had, hadden ze al snel in het snotje bij Club Brugge. Het levensverhaal van de snelle spits begon bij Sparta Ursel, waar hij geboren en getogen is. “Maar na een half seizoen klopte Club Brugge al aan”, zegt Hallaert. “Bij de U7 speelde ik dus bij blauw-zwart. Ik heb daar alle jeugdreeksen doorlopen, tot aan de beloften. Twee seizoenen geleden maakte ik de overstap naar Zulte Waregem.”

Essevee heeft zowat een patent op intelligente jonge kerels die ook nog eens kunnen voetballen. “Ik voelde vrij snel dat ik minuten wou maken op het niveau van de beloften, maar bij Club Brugge ging dat moeilijk worden. We bekeken onze opties en de interesse van Zulte Waregem was er al een tijdje. We waren er vrij snel uit. Het plan van Essevee klopte.”

Ook Lukas Willen, Sef Van Damme en Tarik El Boutaibe maakten op datzelfde moment de overstap van de U18 van Club naar de beloften van Zulte Waregem. “We wisten het onderling niet van elkaar. Dat maakte het wel gemakkelijker om te integreren.”

Handelswetenschappen

Net als Willen combineert Hallaert het profvoetbal met hogere studies. “Ik ben voltijds prof en ik volg handelswetenschappen in Gent. Vorig jaar nam ik meer studiepunten op. Dit jaar voelde ik al snel dat de examens pal in de voorbereiding zouden vallen. Dus ik nam wat minder hooi op mijn vork zodat ik me iets meer op het voetbal kan richten. Tenslotte breken nu de belangrijkste jaren aan als je het wil maken in het voetbal.”

Dat ik nu al minuten zou mogen maken, had ik niet echt verwacht

Het ging dan ook heel snel voor Hallaert. “Vorig jaar heb ik een heel seizoen bij de beloften getraind en matchen gespeeld. Dit jaar was het plan om de voorbereiding met de A-kern af te werken. Dan zou beslist worden of ik mocht blijven. Die beslissing is snel gevallen. Dat ik nu al minuten mocht maken, had ik niet echt verwacht.”

We vragen naar zijn beste kwaliteiten, in die 52 minuten in 1A is het onmogelijk om al een gedetailleerde analyse te maken. “Ik denk vooral aan mijn snelheid. Vroeger werd ik opgesteld als centrumspits, maar ik rendeer beter rond een andere diepe aanvaller. Ik kan ook op de flanken uit de voeten.”

Ander spelsysteem

Hallaert traint dus voortdurend met de A-kern, maar speelt met de beloften. “Of dat lastig is? Dat valt mee, we hebben bij de beloften een iets ander spelsysteem. Nu loopt dat vrij goed. Ik begrijp wat de coach van me verlangt.”

Frederik D’Hollander, de beloftencoach dus, staat in nauw contact met T1 Mbaye Leye. “Hij zit telkens op de tribune tijdens wedstrijden van de A-kern. Ik merk wel dat het veel rapper gaat bij de grote jongens. Het is technischer. Als je een steekje laat vallen, kun je dat niet zo simpel weer oplossen. Anderzijds in tweede amateur voetballen (waar de beloften spelen, red.), is ideaal om van te leren. Want je speelt tegen volwassenen, je kunt je vertrouwen wat opkrikken en je amuseren. Dat alles is belangrijk.”

De droom van Hallaert ligt voor de hand. “Een vaste waarde worden en heel mijn carrière op profniveau kunnen afwerken. Als ik dan ook nog eens beslissend kan zijn, is dat een droom om na te jagen.”

De aanvaller heeft dan nog het geluk om samen te spelen met vaten vol ervaring, genre Jelle Vossen en Zinho Gano, en zijn coach Mbaye Leye was ook geen slechte spits in België. “Alleen nog maar door samen te spelen of te kijken, steek ik enorm veel op van hen. Soms leggen ze me ook uit waar ik me best kan positioneren. Dat is zeker heel leerrijk als je met twee voor doel komt.” (JC)