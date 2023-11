Leider Union spoelt Europese nederlaag door tegen rode lantaarn Kortrijk

Union Sint-Gillis heeft zondagavond een makkelijke zege geboekt tegen rode lantaarn KV Kortrijk. De Brusselaars haalden het in het Dudenpark met 3-0 en kunnen zo na de Europa League-nederlaag tegen LASK Linz (3-0) alsnog met een goed gevoel de interlandbreak in. Door het eerdere gelijkspel tussen AA Gent en RSC Anderlecht verstevigt Union ook zijn leidersplaats. Met 34 punten heeft het nu zes stuks meer dan nummer twee Anderlecht.

Niets uit het openingskwartier deed vermoeden dat in het Joseph Marienstadion de eerste in de stand tegen de laatste aan het voetballen was. Union kreeg zijn motor niet meteen aan de praat en zorgde pas na meer dan vijfentwintig minuten voor een eerste doelkans. De thuisploeg was baas over de wedstrijd, maar was niet gevaarlijk. Vlak voor de rust brak spits Kevin Rodriguez (45. en 45.+4) plots de ban. De Ecuadoriaan sloeg toe met zijn eerste twee treffers voor de club en zette Union zo nog voor de pauze op rozen.

Tien minuten na de rust legde Union de wedstrijd helemaal in een beslissende plooi. Puertas zette zich goed door op de rechterkant en bracht de bal goed voor doel. Lapoussin (54.) kwam perfect ingelopen en knalde de 3-0 tegen de touwen. De thuisploeg speelde de wedstrijd verder uit op halve kracht. Kortrijk bleek een maatje te klein voor de competitieleider en maakte nooit aanspraak op een gelijkspel of zege.