Leander Dendoncker laat Wolverhampton achter zich voor Aston Villa

Aston Villa heeft donderdagavond, enkele uren voor sluitingstijd van de zomermercato, de komst van Leander Dendoncker aangekondigd. Hij verlaat Wolverhampton naar verluidt voor een bedrag van 13 miljoen pond (ongeveer 15 miljoen euro), aldus Engelse media.

Dendoncker verdedigde vier seizoenen lang de kleuren van Wolverhampton, dat hem in de zomer van 2018 wegplukte bij RSC Anderlecht. In 159 matchen liet hij 12 doelpunten en 4 assists optekenen. De 29-voudige Rode Duivel had nog een contract tot 2023 lopen op Molineux.

Bij Villa krijgt hij met Steven Gerrard een Engels voetbalicoon als coach. In hun eerste vijf competitiematchen sprokkelden de Wolves evenwel maar 3 punten, waardoor ze in de gevarenzone verkeren.