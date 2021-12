Late treffer bezorgt Kortrijk drie punten tegen OH Leuven

KV Kortrijk weet weer wat winnen is na een droogte van vijf wedstrijden. Na de rust opende Sainsbury de debatten maar de ingevallen Sekidika scoorde met zijn eerste baltoetsen. In het absolute slot zorgde Selemani voor de verdiende thuiszege. Het gespreksonderwerp was echter de twijfelachtige tussenkomsten van de VAR. Beide ploegen werden nog voor de rust tot tien man herleid na overtredingen die nooit geen rood verdienden.

De barslechte prestatie tegen Cercle Brugge vorige week gekoppeld aan een aantal blessures, noopten coach Belhocine om vijf nieuwe namen in de basis te droppen. Mbayo, Badamosi, Dewaele, Kadri en Vandendriessche kregen een plaatsje in het elftal. Bij de bezoekers was Mercier geschorst, een groot gemis voor de Leuvenaars.

Hoofdrol voor de VAR

Kortrijk verloor zijn vorige drie ontmoetingen tegen OHL en ook nu waren de voortekenen bijzonder ongunstig. Al na één minuut werden de Kerels herleid tot tien man. Palaversa plaatste zijn studs op de enkel van Malinov, onbewust weliswaar maar de VAR was onverbiddelijk. De thuisaanhang reageerde woedend en ook coach Belhocine werd door scheids Vergoote tot bedaren gebracht. Het vervolg laat zich al raden: balbezit voor Leuven terwijl Kortrijk voornamelijk inzakte.

Het zware veld dat de afgelopen dagen veel regen slikte, was geen bondgenoot en beide ploegen stapelden de slordigheden op. De uitploeg kon die numerieke meerderheid niet uitbuiten, doelman Ilic hoefde helemaal niet op te treden tijdens de eerste helft. Nog voor de rust werd ook Leuven herleid tot tien man. Bij een mislukte doelpoging belandden de studs van aanvaller Kaba op de hiel van Dewaele. De VAR bleef consequent en ook hier werd een rode kaart getrokken. Twee gecontesteerde kaarten dus, het gespreksonderwerp in de tribunes want kansen vielen er niet te noteren.

Kortrijk zat al vroeg in een moeilijk parket toen Palaversa na vier minuten een rode kaart pakte. © BELGA

Drie goals in tweede helft

De tweede helft werd wel een aangenaam kijkstuk. Twee ploegen die vol voor de overwinning gingen, gepaard met de nodige ruimte na de twee uitsluitingen. Eerst verscheen Badamosi alleen voor Runarsson maar in plaats van zelf te trappen, opteerde hij voor een balletje opzij. De verkeerde keuze. Ongelofelijke statistiek overigens, de aanvaller speelde al meer dan 20 wedstrijden voor Kortrijk maar scoorde nog nooit. Dan deed verdediger Sainsbury dat heel wat beter. Hij trok op wandel vanaf de middellijn en knalde vervolgens onhoudbaar in de hoek. De betere kansen bleven van de thuisploeg komen.

Twintig minuten voor tijd kwam Selemani een voetje te kort om de 2-0 in een leeg doel te glijden. De gemorste kansen braken Kortrijk zuur op. De ingevallen Sekidika stond pas op het veld of de bordjes stonden terug in evenwicht. Hij kreeg te veel ruimte in de grote rechthoek en plaatste de bal buiten het bereik van Ilic in de zijnet.

Het slotwoord was echter voor Selemani, die speelde zich in het absolute slot knap vrij en knalde onhoudbaar de winnende treffer tegen de touwen. Een deugddoende zege voor de Kerels die op dinsdag naar Oostende trekken voor een West-Vlaams onderonsje. (JT)

Opstelling Kortrijk: Ilic, D’Haene, Radovanovic, Sainsbury, Dewaele, Kadri (72’ Fixelles), Palaversa, Vandendriessche (80’ Rougeaux), Selemani, Badamosi (80’ Messaoudi), Mbayo (80’ Moreno).

Opstelling Leuven: Runarsson, Özkacar, Dewaest, Chakla, De Norre, Malinov (72’ Sekidika), De Sart (46’ Rezaei), Shengelia (46’ Al-Tamari), Schrijvers, Maertens, Kaba.

Gele kaarten: 42’ Mboyo, 72’ Badamosi, 78’ Selemani.

Rode kaarten: 3’ Palaversa, 39’ Kaba.

Doelpunten: 63’ 1-0 Sainsbury, 72’ 1-1 Sekidika, 89’ 2-1 Selemani.