Lasse Vigen en Essevee in onderling overleg uit elkaar

Lasse Vigen en Zulte Waregem hebben in onderling overleg het contract van de Deen ontbonden. De 28-jarige middenvelder kon zich nooit echt doorzetten aan de Gaverbeek.

Het verhaal van Lasse Vigen en Essevee is tot een einde gekomen. De centrale middenvelder kwam 35 keer in actie voor de Boeren. Daarin was hij goed voor twee assists, scoren lukte niet. Vigen kon zich nooit opwerpen tot een onbetwiste titularis.

De scheiding tussen Vigen en Zulte Waregem is niet onlogisch. Door de komst van Ruud Vormer is de concurrentie op het middenveld nog zwaarder geworden. Neem daarbij dat Nicolas Rommens een certitude is en ook Abdoulaye Sissako krijgt meer kansen.

Op sociale media neemt Zulte Waregem afscheid van de middenvelder, die in 2021 transfervrij overkwam van Bröndby uit de Deense hoogste divisie.