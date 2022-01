Kylian Hazard en Serge-Philippe Raux-Yao weg bij Cercle

Bij Cercle Brugge is er een oplossing gevonden voor de overbodige Kylian Hazard. Hij wordt tot eind dit seizoen uitgeleend aan RWDM in 1B, dat een aankoopoptie bedong. Serge-Philippe Raux-Yao trekt op zijn beurt definitief naar het Franse Rodez.

Het verhaal van Kylian Hazard bij groen-zwart is bekend. In de zomer van 2018 werd hij door de toenmalige technisch directeur François Vitali, die de familie Hazard nog kende van in zijn tijd bij het Franse Lille, naar Cercle gehaald, zij het op huurbasis bij het Engelse Chelsea.

Eind dat seizoen werd de flankaanvaller bij Cercle een contract aangeboden voor vier seizoenen. Hij kende daarna ups and downs en werd tot twee keer toe wegens disciplinaire redenen geschorst. Hij had het verkorven bij huidig sportief directeur Carlos Avina en moest sindsdien, nu al een jaar, met de B-kern meetrainen.

De broer van Eden en Thorgan Hazard had ondertussen een woonst in Oostkamp, zijn gezin werd uitgebreid en hij wilde niet meteen openstaan voor een transfer.

Nu gaat hij wel akkoord met een oplossing en gaat hij bij RWDM voetballen, in 1B. Deze Brusselse club, getraind door West-Vlaming Vincent Euvrard en zelf gewezen speler en trainer van Cercle, bedong tevens een aankoopoptie in de deal.

Terug naar Frankrijk

Serge-Philippe Raux-Yao trekt naar Rodez. © ACR

Serge-Philippe Raux-Yao was sedert 2020 bij Cercle actief. Hij kwam over van Auxerre, maar kon als een boomlange centrale verdediger nooit echt zijn stempel drukken. Nu keert Raux-Yao naar Frankrijk terug, waar hij in de Ligue 2 bij Rodez zijn carrière wil herlanceren. (ACR)