Kwartfinales Conference League lijken veraf voor Cercle na 3-0-nederlaag bij Poolse Jagiellonia

Cercle Brugge heeft donderdagavond in de heenwedstrijd van de achtste finales in de Conference League een 3-0-nederlaag geleden bij het Poolse Jagiellonia Bialystok. De kwartfinales lijken zo veraf voor de Vereniging.

De Bruggelingen kwamen na twee minuten al bijna op achterstand, maar na een warrige fase knalde Jesus Imaz hoog over. Groen-zwart herstelde hierna het evenwicht, nam het spel in handen, en was enkele keren gevaarlijk. De Polen probeerden vooral kansen te creëren vanuit snelle tegenaanvallen en stilstaande fases, en op slag van rust moest Ibrahim Diakité gepast tussenkomen om de opener van Imaz te vermijden.

Met z’n tienen

De tweede helft begon net als de eerste met een mogelijkheid voor Jagiellonia, maar Maxime Delanghe kwam gepast tussenbeide op de poging van Miki Villar. Cercle kwam snel met een antwoord, maar Flavio Nazinho en Felipe Augusto vonden de weg naar doel niet. Even voor het uur schoot de Vereniging zichzelf in de voet met de tweede gele kaart voor Abu Francis. De Ghanees mocht na een drieste actie vroegtijdig mocht gaan douchen. De Polen konden de manmeersituatie uitbuiten via Afimico Pululu, die na hands van Diakité vanop de stip de opener kon binnenleggen.

Kelk leeg tot op de bodem

Felipe Augusto kwam even later na een lange run oog in oog te staan met de Poolse doelman, maar zijn schot was te slap. Een afgeweken schot van invaller Taras Romanczuk aan de overkant ging er wel in: 2-0. De kelk moest leeg tot op de bodem bij de Bruggelingen, die eerst een kopbalkans op de 2-1 misten en even later dankzij een prachtige omhaal van Pululu tegen een driedubbele achterstand aankeken.

Bij een eventueel mirakel in de terugwedstrijd volgende week wacht Cercle een duel met Real Betis, dat in de tussenronde AA Gent uitschakelde, of Vitoria Guimaraes. Eerder op de avond speelden zij 2-2 gelijk.