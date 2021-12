Kwalificatie voor de halve finale is een must voor Club Brugge: “We willen de beker winnen”

Club Brugge moet nog twee opdrachten afwerken alvorens ze kunnen genieten van een winterbreak. Te beginnen op donderdagavond in de kwartfinale van de beker tegen OH Leuven. Zondag wacht dan nog de Brugse derby tegen Cercle.

Club Brugge en OH Leuven zijn geen onbekenden voor elkaar. Vorige week nog kruisten ze al de degens in de competitie. Brugge won toen vlot met 1-4 maar had het in de eerste helft niet onder de markt. “De eerste twintig minuten zijn we wat overrompeld geweest”, aldus Clement. “We gaven twee à drie kansen weg maar hebben daarna de controle gepakt en met 1-4 gewonnen. Vanuit de buitenwereld is er een verwachtingspatroon dat we elke wedstrijd met drie goals verschil moeten winnen en achteraan geen kans weggeven. Dat is niet realistisch.”

Gunstige loting

De loting was blauw-zwart gunstig gezind. OH Leuven was niet de grootste naam en bovendien is er het thuisvoordeel. Lastige tegenstanders zoals Anderlecht of AA Gent werden zo vermeden. Toch was Clement opvallend lovend voor de Leuvenaars. “Het is altijd een lastige ploeg met veel aanvallende kwaliteiten. Zo heb je Mercier die altijd iets bepalends kan doen. Het is geen gemakkelijke loting maar uiteraard willen we ons kwalificeren. Het doel is om de beker te winnen. Al is de voorbije maanden gebleken dat je in België geen makkelijke wedstrijden hebt. Leuven speelde heel aanvallend thuis, geen idee of ze hetzelfde zullen doen bij ons. We zijn op de twee scenario’s voorbereid.”

Afgeslankte kern?

Op Providence na, die wel al gedeeltelijk terug meetrainde, is de hele kern fit. Wellicht wordt die brede kern tijdens de winterperiode wat afgeslankt. “De strijd voor de plaatsen is groot. We hebben 27 veldspelers en 3 keepers. Daar komt Buchanan dan nog bij. We zullen zien of er jongens de behoefte hebben om een stap te zetten. Dat hangt af van vraag en aanbod.” Een van de namen die wel eens zou kunnen vertrekken is Wesley. Met veel bombarie teruggehaald naar Jan Breydel maar nauwelijks speelminuten gekregen. “Met Wesley is er niks misgelopen, het is net goed gelopen met Charles De Ketelaere. Hij kende een fantastische ontwikkeling in die rol terwijl ook Dost veel doelpunten maakt. Ik kan er in die positie maar één opstellen natuurlijk.”