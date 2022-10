Kwalificatie voor Club Brugge in de Champions League? “Moeilijkste challenge van het seizoen”

Drie matchpunten krijgt Club Brugge om de volgende ronde van de Champions League te behalen. Morgenavond is er al een eerste kans op het veld van Atletico Madrid. Een gemakkelijke opdracht wordt het alvast niet. Atletico Madrid moet absoluut winnen om zelf nog kans te maken op de volgende ronde. Coach Hoefkens beseft: “Dit wordt onze moeilijkste challenge van het seizoen.”

Het maximum van de punten en nog geen tegengoal geslikt. Club Brugge kan momenteel nog steeds een foutloos rapport voorleggen. Ook al volstaat één puntje morgenavond voor kwalificatie, gemakkelijk belooft het niet te worden. “We weten waarvoor we moeten spelen. We nemen het wedstrijd per wedstrijd en dat start morgen. We hebben al een mooi parcours achter de rug, nu focussen we volop op morgen en proberen we een resultaat neer te zetten”, liet Buchanan optekenen. Vorige week maakte hij zijn Europese debuut. “Als kind droomde ik er altijd van om in de Champions League te spelen. Het was een speciaal moment vorige week, maar het was vooral belangrijk om de zege binnen te halen.”

“Niet naar het verleden kijken”

Drie kansen dus voor Club Brugge om de volgende ronde te behalen, geen drama dus als het morgen moest mislopen in een kolkend Madrid? “Absoluut niet, ik ben tevreden met de honger die mijn team toont. Atletico zal alles uit de kast halen om een goed resultaat te behalen”, aldus de coach. In het verleden liet Club Brugge het al wel eens liggen in de laatste rechte lijn. Heeft het team dan geleerd uit de fouten van vroeger? “Ik heb voor de eerste training en wedstrijd gezegd dat we nooit naar het verleden gaan kijken. Die vraag is dus irrelevant. Wij willen elke wedstrijd winnen, ook al zal het morgen de moeilijkste challenge van het seizoen zijn tot nu toe. Ook tegen een ongelofelijk gemotiveerd Madrid willen wij dominant spelen. Ik weiger echter om te tellen en naar het klassement te kijken.”

Jutgla naar WK?

De ogen zullen morgen ook terug gericht zijn op Ferran Jutgla, de Spanjaard die vorige week trefzeker was. De plaatselijke pers wou weten of hij kans maakt om met Spanje naar het WK te trekken. “Ik ben heel tevreden met hoe hij speelt, hij haalt een enorm hoog niveau. Het is niet aan mij om te beslissen of hij op het WK geraakt. Luis Enrique is een heel goede coach en hij moet die keuze maken.”