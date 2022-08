KVO ziet Sakamoto afhaken voor match tegen STVV, eerste selectie voor Hornby en McGeehan

KV Oostende kan zaterdagmiddag niet rekenen op de Japanse aanvaller Tatsuhiro Sakamoto. Spits Fraser Hornby en middenvelder Cameron McGeehan zitten dan weer voor het eerst in de selectie.

KVO heeft wel iets met Sint-Truiden. De laatste keer dat de Kustboys in eigen huis van de Limburgers verloren, was in december 2015 met 1-2. Oostende bleef in de vijf vorige duels tegen STVV ongeslagen en hield daarin ook drie keer een clean sheet. Hoopgevend, maar makkelijk wordt het allerminst. De Truienaars verloren al acht uitduels op rij niet, maar wisten dit seizoen nog niet te winnen. Leuk detail: Markus Pflanz, vorig seizoen assistent bij KVO, is nu bij de Kanaries aan het werk als T2.

Sakamoto out

Trainer Yves Vanderhaeghe kan niet rekenen op Sakamoto. De Japanner ondervindt te veel last aan de lies. Meevaller is dat Alessandro Albanese terugkeert uit schorsing. Zijn er voor het eerst bij: zomertransfer Hornby en McGeehan, die na blessureleed eindelijk terugkeert in de selectie. Ze beginnen allicht op de bank. Makhtar Gueye valt, net als jeugdtalenten Andy Musayev en Mohamed Berte, naast de selectie – omwille van een nakende transfer?