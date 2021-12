KVO ziet degradatiespook opdoemen na nederlaag tegen Kortrijk

Het worden warme weken aan de kust: KV Oostende verloor – alweer – tegen KV Kortrijk en moet vol aan de bak in de degradatiestrijd. KVK nestelt zich netjes in de subtop.

KV Oostende en KV Kortrijk speelden dit seizoen al twee keer tegen elkaar. Zowel in de beker als competitie won KVK met 1-0. Derde keer goeie keer voor de Kustboys? Oostende wou met onder andere D’Haese als linksback en Ndicka een rij hoger de punten thuis houden. Bij Kortrijk speelde D’Haene zijn 200ste match voor de Zuid-West-Vlamingen.

Gezapige openingsfase. KVO zocht rustig naar een opening, Kortrijk had weinig moeite om de Kustboys op te vangen. Saai, gezapig: de eerste 20 minuten hadden niks om het lijf. Tot Gueye en Amade een leuke combinatie opzetten, Sainsbury strekte zijn been om een poging van die laatste te stuiten. Meteen erna: Dewaele zag zijn afgeweken poging door Hubert uit de winkelhaak gezweefd. Beter moment in de wedstrijd: de immer vaardige en bedrijvige Mbayo vond ondanks een knappe actie geen eindstation.

Het tempo zakte nadien wederom als een pudding in mekaar. Tot Selemani de bal netjes aflegt en D’Haene z’n jubileumwedstrijd opluistert met een overhoekse streep.

KVO reageerde meteen na de pauze: eerst met een kopbal van Jäkel, daarna had Ndicka tijd en ruimte om een prima voorzet van Bätzner te controleren – maar de Fransman miste de bal compleet. Een prima pegel van D’Haese aaide de paal en gaf de Oostendse burger moed – Kortrijk moest wat achteruit en loerde op de counter.

En dan ontbond Mbayo nog eens z’n duivels. De kwieke winger passeerde Jäkel, de Duitser trok hem tegen de grond randje zestien. De bal ging op de stip, maar de VAR floot ref D’hondt terug – een vrije trap was het gevolg, KVO ontsnapte aan een dubbele achterstand. Hoewel, in een corner die daarop volgde verlengde Kevin Vandendriessche zeer knap een corner in doel. De ex-speler van KVO kreeg zowaar applaus van het thuispubliek.

De match bloedde dood – KVO kon geen vuist meer maken, Kortrijk kon op ’t gemak controleren. De troepen van trainer Blessin krijgen na bemoedigende prestaties tegen Eupen en Charleroi weer een mentale tik. Zaterdag wacht een ongelooflijk belangrijke match tegen rode lantaarn Beerschot.