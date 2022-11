KVO wuifde afgelopen zomer volledig elftal (!) uit: hoe gaat het nog met de Oostendse vertrekkers?

In de transferperiode afgelopen zomer nam KV Oostende (tijdelijk) afscheid van elf pionnen. In de schaduw van het WK voetbal zijn enkelen van hen zelfs op dit moment actief op een lager niveau. We nemen de vertrokken spelers even onder de loep.

Kjell Scherpen (22, Vitesse)

De Nederlandse keeper kwam vorige winter over als huurling van Premier League-team Brighton en kwam tot amper zeven wedstrijden. De belofte-international liet geen verpletterende indruk na. Staat opnieuw als huurling onder de lat bij cultclub Vitesse, met Phillip Cocu als coach. Begon als titularis, maar een knieblessure dwong hem naar de bank. Zit aan 7 matchen, 13 tegengoals en 1 clean sheet.

Kyle Duncan (25, New York Red Bulls)

De rechtsback droomde als eenmalig international stiekem op een plaatsje bij Team USA op het WK, maar na een degelijke start bij zijn overgang van de Major League Soccer naar Oostende deemsterde hij weg. Een uitleenbeurt naar zijn vorige club was het gevolg. Kwam dit seizoen tot 9 matchen, hoofdzakelijk als basispion. Keert in principe straks terug naar KVO.

Frederik Jäkel (21, Bielefeld)

Kwam op voorspraak van ex-coach Alexander Blessin over van Leipzig naar KVO en was twee jaar meer dan degelijk. De boomlange verdediger keerde terug naar zijn thuisland Duitsland om voor tweedeklasser Bielefeld te spelen. Begon in de basis, maar moest z’n plek afstaan. Zit aan 13 matchen, Bielefeld staat op een degradatieplaats.

Steven Fortes (30, Lens)

Moest na het vertrek van Jack Hendry en Arthur Theate voor ervaring achterin zorgen. De Kaapverdiër deed dat met wisselend succes, maar was bij KVO basisspeler. Viel voor het competitieslot uit met een kruisbandletsel en keerde terug naar moederclub Lens. Maakte sinds zijn herstel voorlopig slechts een invalbeurt van 6 minuten in de Ligue 1.

Evangelos Patoulidis (21, Den Bosch)

Het gewezen Anderlecht- en Standard-talent kwam in 2020 transfervrij naar KVO, maar kon (voorlopig) geen potten breken. Geraakte niet verder dan 15 speelmomenten. Zit nu bij de Nederlandse zusterclub Den Bosch en doet het aardig. Na enkele basisplaatsen nu vooral invaller. Zit toch aan 1 goal en 2 assists in 13 matchen. De Bosch staat in de middenmoot.

Andrew Jung (25, Quevilly Rouen)

Werd in de zomer van 2021 gekocht door KVO en meteen uitgeleend aan zusterclub Nancy – zonder succes. De Fransman mag het nu opnieuw als huurling proberen bij Quevilly Rouen, een middenmoter in de Ligue 2. Daar vlot het niet: de aanvaller zit aan amper 7 invalbeurten zonder meer, al werd hij ook pas laat uitgeleend.

Thomas Robinet (26, Nancy)

Franse aanvallende speler die afgelopen zomer werd gekocht en meteen bij Nancy in de derde klasse werd gestald. Is er basisspeler en lukte voorlopig 2 goals en 1 assist. Nancy zelf staat op een negende plek, precies in het midden van het klassement.

Mamadou Thiam (27, Universitatea Cluj)

KVO hengelde de transfervrije Senegalees in de herfst van 2020 binnen, maar hem lukte slechts één assists in 23 matchen, vooral invalbeurten. Bij Nancy liep het als huurling ietsje beter met 6 goals in 35 partijen, maar z’n aflopende contract zag geen verlengstuk. Vond in september onderdak bij de Roemeense kelderploeg Cluj en groeide voor de WK-break naar z’n beste vorm met een goal en een assist.

Marko Kvasina (25, Göztepe)

De Oostenrijkse spits was in 2020 de eerste zomertransfer van de nieuwe KVO-eigenaars. Wist zich ondanks z’n reputatie bij de nationale jeugd niet door te zetten (52 matchen, 6 goals, 4 assists) en werd vorig seizoen verhuurd aan het Zwitserse Lüzern. Wist er het behoud af te dwingen met 2 goals en 3 assists in 17 matchen. Had bij KVO geen toekomst meer en werd verpatst aan de Turkse tweedeklasser Göztepe. De club uit Izmir scheert geen hoge toppen – plek 13 op 19 teams – en Kvasina scoorde één keer in acht matchen, vooral invalbeurten.

Makhtar Gueye (24, Zaragoza)

De Senegalees liet bij KVO sterke statistieken optekenen: 25 goals in 71 matchen. Z’n wispelturige karakter leidde echter tot een vertrek langs de achterdeur naar de Spaanse tweedeklasser en traditieclub Zaragoza. Vindt er moeilijk zijn draai: speelde in totaal 10 keer, waarvan twee in de basis, en scoorde nog niet. De club staat nét boven de degradatiestreep.

Mickaël Biron (25, RWDM)

KVO kocht de aanvaller uit Martinique vorig jaar om hem meteen aan Nancy uit te lenen. Na de voorbereiding te hebben meegemaakt bij KVO, leek een sterk seizoen in de Jupiler Pro League in de maak. Tot tweedeklasser RWDM hem weghaalde. Is er titularis en zit aan 6 rozen in 10 matchen. De club uit Molenbeek staat op een gedeelde eerste plaats en wil promoveren.

(Timmy Van Assche)