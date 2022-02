KVO wint met kleinste verschil, maar oververdiend van Standard

KV Oostende deed een gouden zaak in de strijd om de barragematchen te ontlopen. Het klopte een zieltogend Standard in eigen huis met 1-0. Meteen een driepunter voor Yves Vanderhaeghe bij z’n eerste match voor eigen publiek sinds z’n terugkeer naar de kust.

KV Oostende en Standard waren dringend op zoek naar punten. KVO ging vorige week nog roemloos ten onder op Mechelen en wist amper kansen te versieren. Dat moet anders, dacht coach Yves Vanderhaeghe. Hij dropte Makhtar Gueye in de ploeg, Thierry Ambrose begon op de bank. Net als KV Oostende won Standard slechts één keer in de laatste vijf matchen.

Derde keer niet goede keer

KVO maakte meteen de meest aanvallende indruk onder impuls van McGeehan en Sakamoto, maar speerpunt Gueye kon tot twee maal toe niet afdrukken. Zijn derde poging was bijna de goeie, maar het afstandsschot hobbelde naast de kooi van Bodart.

Oostende kreeg van Standard de bal en liet enkele mooie combinaties optekenen, zoals een resem driehoekjes die de Luikenaars belachelijk maakten. Pas na een kleine 20 minuten wist Standard een eerste – en enige – keer te dreigen met een krul van Cafaro naast.

Over halfweg de eerste helft: Gueye kon zich na wat duw en trekwerk doorzetten, maar legde dan niet goed af voor Sakamoto. In het daaropvolgende duel wist McGeehan de bal te veroveren, maar zag hij z’n poging gekeerd door een alerte Bodart.

Springen en vliegen

KVO wist zichzelf toch te belonen: de kleine Sakamoto – die springt en vliegt naar alles dat beweegt – wint een luchtduel met Bodart, Gueye werkt de bal tot bij Rocha, en de Kaapverdiër kapt nog een mannetje uit alvorens in een leeg doel te werken. Oververdiende voorsprong voor de kustploeg, die met veel energie, goesting en drive acteerde. Rocha zag zijn 2-0 even later maar net naast gaan.

Standard kwam meer gevreven uit de kleedkamer, vooral Donnum en de ingevallen Tapsoba hadden er plots zin in. Toch hield KVO al bij al simpel stand. Maar wanneer Duncan achteraan ging knoeien, poeierde Cafaro het leer tegen de paal. Even later mikte alweer Cafaro een vrije trap naast. Oostende ontsnapte en wist dat het een tweede goal nodig had om de zege veilig te stellen. Die had er kunnen komen, maar Gueye schoot een uitstekende voorzet van Rocha over.

De ongeïnspireerde Luikenaars kregen geen grote kans bij elkaar gespeeld en Oostende kon, ondanks een spannend slot, de drie punten aan zee houden. Meteen succes voor Yves Vanderhaeghe bij z’n eerste match voor eigen publiek. Volgende week komt Sint-Truiden op bezoek.

(TVA)