KVO wint kelderkraker tegen Essevee

KV Oostende heeft het West-Vlaamse kelderduel naar zich toe getrokken: 2-1. Daarmee komt voor KVO een einde aan een zwakke reeks van 2 op 15, Zulte-Waregem moet na een goeie reeks terug naar de tekentafel.

Van een degradatiekraker gesproken. Met KV Oostende en Zulte-Waregem stonden twee van de laatste drie ploegen uit het klassement tegenover elkaar. Bij KVO dropte Vanderhaeghe achteraan Brecht Capon opnieuw in de basis, ook Fraser Hornby keerde terug uit blessure. Indy Boonen kreeg z’n basisdebuut. Bij Zulte-Waregem, voorafgaand goed op dreef met 6 op 6, stond de twijfelachtige Moudo Tambedou toch in de basis. Zinho Gano startte op de bank.

De studiefase tussen beide kelderploegen duurde een goeie vijf minuten. Daarna kreeg Zulte-Waregem twee uitstekende kansen om op voorsprong te komen. Eerst ging Offor alleen op doel af nadat Capon over de bal trapte, maar keeper Phillips kwam goed uit en dook correct in de voeten van de spits. Even later zag Vigen zijn poging op voorzet van Fadera wederom gepareerd door de Engelse goalie. KVO ontsnapte.

Zoutloze eerste helft

In een behoorlijk zoutloze eerste helft liet een iets meer zelfverzekerd Essevee de meeste aanvalsdrang optekenen. Een duidelijk twijfelend Oostende kwam niet uit de verf en speelde duidelijk zonder vetrouwen, onder meer met een pak lange ballen zonder eindstation. Op de koop toe zag KVO Sieben Dewaele uitvallen nadat ie groggy uit een kopbalduel kwam. Daarna volgde het grote niks. Tot Hornby Boonen bereikte en de Limburger overhoeks Bostyn klopte. KVO uit het niks met een voorsprong de rust in.

Meteen na de rust een prima kopkans voor Hornby, maar Bostyn pareerde. Niet veel later voorkwam Vigen met een ultieme sliding dat Boonen een tweede keer kon scoren. KVO kwam met meer vertrouwen uit de kleedkamer. Een schuiver van Fadera was het eerste Waregemse gevaar na zo’n tien minuten.

Op de counter

Terwijl de Zuid-West-Vlamingen trachtten te drukken, ging KVO op de counter spelen. Dan moet je natuurlijk wel goed verdedigen. D’Haese kon een vrije trap niet goed verwerken en trapte pardoes in de voeten van Vossen, die het kleinste gaatje vond in de korte hoek en gelijk maakte. Zuur voor Oostende, niet volledig onverdiend voor de mannen van Mbaye Leye.

Oostende toonde veerkracht. McGeehan lanceerde de ingevallen Atanga en die vloerde Bostyn – de Diaz Arena ontplofte. In een nagelbijtend slot vielen geen goals meer, al hadden Gano enerzijds en Bätzner anderzijds nog goeie kansen. KVO veer recht na een 2 op 15, Zulte-Waregem staat weer met beide voetjes op de grond. Volgende week trekt KVO naar Club Brugge, Essevee ontvangt Standard.

