KVO wint kelderkraker op Beerschot in 2 dolle minuten

KV Oostende heeft de wedstrijd die het absoluut moest winnen, tot een goed einde gebracht. Tegen rode lantaarn Beerschot werd met 0-2 gewonnen. Spitsenkoppel Ambrose en Gueye vonden heel kort na elkaar de weg naar het doel. Oostende slaat een klein kloofje met de voorlaatste in de stand.

Selectieproblemen voor trainer Alexander Blessin: Brecht Capon en Maxime D’Arpino raakten niet fit. Zo maakten belofte Yacine Boufath en zowaar Cameron McGeehan deel uit van de wedstrijdselectie. De Engelsman speelde zijn laatste match met inzet op 3 februari. Beerschot boekte drie nederlagen op rij en was net als KV Oostende enkel met een overwinning tevreden.

Enthousiaste thuisploeg

Een enthousiast Beerschot begon als beste aan de partij, maar creëerde daarbij alleen maar bijna-kansen. Uit enkele lange ballen bleek al snel dat er nogal wat ruimte lag in de rug van de Oostendse verdediging. KVO kwam een eerste keer piepen na ongeveer een kwartier: Ambrose zag een aardige combinatie met Gueye afgeblokt.

De degradatiestress nam gaandeweg de bovenhand. We zagen traag, risicoloos – en eigenlijk gewoon zeer matig – voetbal. De beste kansen bleven voor KV Oostende. Zo week een schot van Gueye af in het zijnet.

In het slotkwartier van de eerste helft kwam Beerschot wat opzetten. Een vrije trap werd door Joren Dom met een hakje in de lucht op de deklat gewerkt. Net dan sloeg KVO toe. Makhtar Gueye – immer bedrijvig – knikte een voorzet van Wylin op Vanhamel, Ambrose werkte de rebound vanuit een scherpe hoek binnen.

Alles of niks voor Beerschot

Nog geen minuut later, op de counter: Bätzner speelt Gueye op het goeie moment aan, en de Senegalees slalomt knap langs een handvol Beerschot-verdedigers om hoog in doel af te werken. Uitstékend doelpunt. Het had zelfs 0-3 kunnen zijn, ware het niet dat Vanhamel fantastisch een vrije trap van Rocha pareert.

Voor Beerschot was het nu alles of niks: trainer Javier Torrente wisselde in de rust meteen drie keer. Dat zorgde, net als bij de start van de eerste helft, voor herwonnen enthousiasme. Halaimia illustreerde dat met een streep voorlangs. Je had zo het gevoel dat ofwel bij een serieuze tempoversnelling van Beerschot of een toevallig aansluitingstreffer, KVO nog in de problemen zou komen.

We zitten al in het laatste kwart van de match wanneer KVO-keeper Guillaume Hubert met twee topsaves z’n club rechthoudt. In een en dezelfde fase pakt hij met een voetveeg op een schot van de makkelijk vrijgespeelde Shankland, meteen erna pakte Hubert diens kopbal en nóg eens op de rebound. Een beslissende fase.

Twee rode kaarten in korte tijd

Terwijl Hubert z’n ploeg rechthoudt, liet Fortes zijn makkers in de steek. In de eerste helft kreeg ie al geel voor het wegtikken van de bal, nu moest de gelegenheidskapitein een tweede karton incasseren voor een verbale discussie en tikje tegen de wang van Holzhauser. Olie- maar dan ook óliedom van de nochtans ervaren Fortes. Blessin, die enkele wissels klaar had staan, moest z’n tactiek omgooien.

Vijf minuten later werd Oostende ‘geholpen’, nadat Radic op aangeven van de VAR een directe rode kaart onder de neus geduwd kreeg. Een acrobatische omhaal van Ambrose en spectaculaire interventie van Vanhamel zorgden voor sportief spektakel.

Beerschot speelde geen kans meer bij elkaar en eigenlijk had Oostende zelfs een derde keer kunnen scoren. Hoe dan ook, met een 0-2 kunnen de Kustboys weer wat ademen. Ook leuk: ze pakken voor de tweede keer dit seizoen een clean sheet. Op tweede kerstdag 26 december komt Racing Genk naar de kust voor de laatste match van dit kalenderjaar.

(TVA)