KVO vindt nieuwe aanvaller Davo Mebude bij Engelse Watford

KV Oostende heeft zich versterkt met de jonge aanvaller Dapo Mebude (21). De Schotse jeugdinternational komt over van tweedeklasser Watford en ondertekende een contract tot en met 2026.

Mebude is een Brit met Nigeriaanse roots. Hij kwam uit voor de jeugdrangen van de Schotse traditieclub Glasgow Rangers, waarmee hij ook in de Youth League speelde, zeg maar de Champions Leagie voor jeugdploegen.

In januari 2021 werd hij voor zes maanden uitgeleend aan de Schotse tweedeklasser Queen of the South. Daar deed hij zijn eerste wedstrijdervaring op in het profvoetbal.

De zomer erna werd hij getransfereerd naar de Engelse tweedeklasser FC Watford, dat hem meteen uitleende aan derdeklasser AFC Wimbledon. Daar was hij een vaste pion in de selectie. Nu neemt KVO hem dus definitief over van Watford. Mebude kan zowel in de spits als op de flanken spelen.

