KVO verzuimt weg te sluipen uit kelder van klassement

KV Oostende kon geen vervolg breien aan de goeie prestaties van tegen Antwerp, Gent en Cercle. In eigen huis was OH Leuven met duidelijke cijfers te sterk: 1-3. Een gemiste kans om weg te sluipen uit de kelder van de rangschikking.

Door het verlies van Seraing kreeg Oostende een uitstekende mogelijkheid om de degradatiezone verder achter zich te laten. Al dachten ze er bij Leuven exact hetzelfde over – beide ploegen begonnen met elk 27 punten aan de 26ste speeldag. KVO-coach Markus Pflanz kende zowaar luxeproblemen met een quasi volledig fitte kern. Winterhuurling Kjell Scherpen mocht starten in doel, Guillaume Hubert nam plaats op de bank.

Leuven mocht aftrappen en nam meteen het initiatief. Na anderhalve minuut haalde Maertens de achterlijn, zijn bal achteruit vond Mercier, maar Ndicka werpt zich in de baan van het schot. KVO kwam meteen goed weg, maar wist enkele ogenblikken later het spelbeeld in evenwicht te brengen met goed balbezit, en af en toe een goeie combinatie. Maar kansen? Enkel met zachte pogingen vanop afstand – D’Arpino, McGeehan en D’Haese – zorgden de Kustboys voor ‘dreiging’, al is dat woord wat overdreven.

Te veel ruimte

Leuven was weggezakt, maar klom alsnog op voorsprong: De Norre kreeg te veel ruimte en tijd om voor te zetten, Shengelia krulde netjes voorbij een kansloze Scherpen in de bovenhoek. Koude douche voor KVO, dat tot dan alles onder controle leek te hebben.

Slechter kon de tweede helft niet begonnen voor KVO: Maertens met een dieptepass op Mercier, waarmee de hele kustverdediging open lag, en een simpele pass op Kaba zorgde voor een dubbele Leuvense voorsprong.

Het kalf leek verdronken in de Noordzee. Tot Maxime D’Arpino mocht aanleggen voor een rechtstreekse vrije trap: net als tegen Cercle krulde de Fransman prinsheerlijk in de kruising. De snelle tegentreffer bezorgde de Oostendse burger moed.

Snel over en weer

Het ging nu snel over en weer: KVO zocht de gelijkmaker, OHL wou de winst verzekeren. Alleen leverden dat geen echte kansen op. Je kreeg niet het gevoel dat Oostende nog die gelijkmaker zou lukken. Het geleverde spel was te traag en er kwam gewoonweg te weinig gevaar uit voort. Sterker nog: de beslissing viel aan de overkant. Mercier met een uitstekende pass op de ingevallen Moussa, die makkelijk z’n man uitkapte en de 1-3 op het bord krulde.

Zo wist KVO geen vervolg te breien aan de winst op Cercle Brugge en de goeie prestaties tegen Antwerp en Gent. Een gemiste kans om het degradatiespook definiteif te verjagen. Woensdagavond trekt de kustploeg naar Zulte-Waregem voor een absolute kelderkraker.

(TVA)