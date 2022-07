KVO verwent fans met mooie zege in galamatch tegen Vitesse

KV Oostende sloot de voorbereiding in de eigen Diaz Arena af met een fandag en galamatch tegen Vitesse Arnhem. De Nederlanders eindigden vorig seizoen als zesde in de eredivisie en toonden zich als een echte waardemeter voor de Kustboys. Met een 2-0-zege mogen de jongens van Yves Vanderhaeghe positief vooruitblikken naar de competitie.

In een intense en best potige eerste helft vielen er kansen aan beide zijden te noteren. Vitesse liet de eerste grote kans optekenen met een knal op de paal. Aan de overkant kon Musayev, ingevallen voor een schijnbaar geblesseerde Dewaele, nét niet profiteren van een misverstand achterin.

Tweede helft

In de tweede helft zag Ambrose een poging van de lijn gekeerd, een vluchtschot van Tanghe werd stijlvol gepareerd. Vitesse liet zich niet onbetuigd en mikte wederom op de paal. Toch was Oostende beter dan de Nederlanders: sneller op de bal, agressiever, meer drang naar voren. Een kwartier voor tijd knikte D’Haese de verdiende 1-0 binnen, vijf minuten later kopte Sakamoto de eindstand in doel.

Een mooie afsluiter van de voorbereiding, dus. KVO ontmoet in z’n eerste vijf competitiematchen vier ploegen die vorig seizoen Play-off 1 of Play-off 2 speelden. Aanstaande zondag opent de kustploeg op het veld van Anderlecht.

(TVA)