KVO verspeelt vroege voorsprong tegen Seraing

KV Oostende schoot zich op ongelooflijk pijnlijke manier in de voet. Ondanks een vliegensvlugge voorsprong en constant balbezit, ging het tegen hekkensluiter Seraing de boot in. Nochtans was dit een wedstrijd die absoluut niet verloren mocht worden.

De eerste match van het nieuwe jaar voor KV Oostende was meteen eentje van moeten tegen hekkensluiter Seraing. Coach Dominik Thalhammer rekende op wintertransfer Matej Rodin centraal in de defensie. Die andere nieuwkomer, Pierre Dwomoh, zat nog niet in de selectie. Bij Seraing was het uitkijken voor spelmaker Antoine Bernier.

Beter kon de partij voor de kustploeg niet beginnen. Na amper een volle minuut werd een hoekschop door Seraing slecht ontzet en kon Nick Bätzner aanleggen. Hij mikte het leer strak in de verste hoek voorbij Martin. KVO kon controleren, maar bleef de tegenstander in balbezit onder druk zetten. Ambrose kon op die manier nét niet profiteren. Halfweg tikte wederom Ambrose een vrije trap van Sakamoto over doel. De openingsfase stond was dus volledig Oostends gekleurd.

Nick Bätzner viert de 1-0. © BELGA

Daarna viel het stil. Seraing was eigenlijk nergens, maar KVO liet ze wel in de wedstrijd komen na enkele slecht baltoetsen, onder meer via Amade, Rocha en Tanghe. We dachten aan een dutje, tot Ambrose na een goeie balverovering kon oprukken. De man uit Guadeloupe deed alles goed… behalve afwerken. Een zwakke aflegger werd weggewerkt, de kans op een dubbele voorsprong verkeken.

En plots, eigenlijk uit het niks, kwam de bal in de kluts voor de voeten van Mvoua, die met een krul Phillips versloeg. Een onnodige tegengoal voor Oostende, dat zelf naliet de score uit te diepen.

Mvoue brengt Seraing op gelijke hoogte. © BELGA

Niet bij de pakken blijven zitten, moet zowat het devies van Thalhammer geweest zijn. Een beetje tiki taka op het halve maantje van Seraing, Atanga schoot hoog over. De Kustboys trachtten te drukken, maar moesten zelf opletten voor een Luikse counter. Mansoni bediende Vagner, gelukkig voor KVO stond die laatste buitenspel.

Als er één ploeg de drie punten verdiende, was het Oostende wel. De troepen van Thalhammer speelden continu vooruit, maar misten voorin stootkracht. Balbezit, maar te weinig gevaar. En dan kan je het deksel op de neus krijgen. Bernier mocht vrij oprukken en insijden, bediende Vagner en die schoof het leer voorbij een kansloze Phillips. Onvoorstelbaar dat KVO tegen dit zwak Seraing op achterstand kwam. Op de koop toe moest Osaze Urhoghide in de slotfase met een tweede geel naar de kant én kreeg ook D’Haese rood na een tackle. Op het einde volgden de opstootjes elkaar snel op.

Oostende was dusdanig van slag en kon geen vuist meer maken. Deze maand wachten nog absolute krakers tegen Mechelen, Antwerp, Cercle en Kortrijk. Na vanavond kan echt niemand zeggen waar dit schip straks zal stranden.

(TVA)