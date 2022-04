KVO verlengt contract van doelman Schelfhout

Goed nieuws voor doelman Jordy Schelfhout (21). KV Oostende heeft het contract van de reservekeeper verlengd tot en met het einde van het seizoen 2022-2023.

De keeper speelde in zijn nog jongere jaren bij Terjoden-Welle, Dender, Anderlecht, Cercle Brugge en sinds 2017 bij KV Oostende. In 2019 maakte hij de overstap van de U21 naar de A-kern.

Tot dusver kwam Schelfhout drie keer in actie bij de Kustboys, allemaal dit seizoen: twee keer in de beker en een keer in de competitie. In januari brak hij een vinger en viel hij uit, waarop KVO met Kjell Scherpen een extra doelman aantrok.

Intussen is Schelfhout hersteld en speelde hij al enkele matchen met de beloften. De club heeft nu een optie in z’n contract gelicht, waardoor hij tot en met eind volgend seizoen bij KVO blijft. (TVA)