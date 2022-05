KVO-verdediger Frederik Jäkel keert terug naar moederclub Red Bull Leipzig

Frederik Jäkel (21) keert definitief terug naar moederclub Red Bull Leipzig. Hij werd twee seizoenen lang gehuurd door KV Oostende zonder aankoopoptie.

Jäkel belandde in de zomer van 2020 aan de kust in het spoor van toenmalig coach Alexander Blessin en dienst assistenten.

Duits jeugdinternational

De Duitse jeugdinternational, die de jeugdrangen van Leipzig doorliep, moest aanvankelijk nog herstellen van een rugblessure. Maar hij groeide – vooral dit seizoen – uit tot een vaste waarde in de Oostendse defensie.

Freddie Jäkel was bij KVO goed voor 43 matchen, drie goals en één assist. Waar zijn toekomst nu ligt, is koffiedik kijken, al zouden er opties zijn in de Bundesliga.





“Jäkel houden, wordt sowieso een moeilijk verhaal”, gaf executive president Gauthier Ganaye al aan op het einde van het seizoen. KVO had namelijk geen aankoopoptie en de marktwaarde van de verdediger is aardig gestegen. De speler bedankte op sociale media KV Oostende en de fans voor de geboden speelkansen. (TVA)