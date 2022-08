KVO pakt 6 op 6 na zege tegen de Zebra’s

KV Oostende draait netjes mee in de top van het klassement. Na de overwinning thuis tegen KV Mechelen won het nu ook op bezoek bij Charleroi: 1-3. De jongens van Vanderhaeghe speelden het tactisch slim en kwamen tegen een makke Carolo’s nooit zwaar in de problemen.

KV Oostende trok met vertrouwen naar Charleroi, nadat vorige week het ambitieuze KV Mechelen opzij werd gezet (2-1). Trainer Yves Vanderhaeghe kon voor de trip richting Henegouwen niet rekenen op onder meer de geblesseerde Capon en Musayev, Sakamoto was wel opnieuw fit en startte meteen.

De wedstrijd begon vrij aangenaam, KVO deelde via Ambrose en Amade als eerste twee speldenprikjes uit. Bij Charleroi was het uitkijken voor de snelle jongens, zoals bijvoorbeeld met Zaroury, Nkuba en Besilé, die vaak hun mannetje opzochten. Oostende zat echter goed in de match en gaf al bij al weinig weg, combinerend zat het best goed.

Halfweg de eerste helft klommen de Carolo’s in een beter moment bijna op voorsprong, maar twee keer pakte Hubert uit met een mirakelsave. Eerst met een kattensprong op een kopbal, daarna stond hij pal op een inzet van Andreou. Net wanneer de Henegouwers het initiatief leken over te nemen, sloeg KVO toe: via Amade en de sterke Ambrose belandde de bal bij een vrijstaande D’Haese, die in één tijd met een laag gekruist schot Koffi versloeg. Een statisch Charleroi leek van slag en wist enkel via Nkuba in het zijnet en een geblokt schot van Morioka nog te dreigen.

In het begin van de tweede helft was er aanvankelijk weinig aan de hand, maar één enkele tempoversnelling deed KVO de das om: Besilé naar Kayembe, zijn teruglegger vond Nkuba, die vrij simpel binnen kon trappen. Oostende moest even de loopgrachten induiken.

En net als in de eerste helft sloeg KVO toe op het moment dat je het niet verwachtte. De Kustboys wonnen de duels op het middenveld, Atanga stuurde Bätzner op wandel en de Duitser prikte lekker buiten het bereik van de keeper. Oostende kon weer wat achterover leunen, Charleroi beloofde nog een slotoffensief in te zetten. Toch?

De Zebra’s moeten duidelijk nog in de flow van de competitie geraken: aan goeie wil geen gebrek, maar combinaties en kansen waren o zo schaars, lange ballen vlogen in het ijle. Symptomatisch was de handsbal van Andreou op de eigen middenlijn na een slechte balcontrole. Zoveel te beter voor KVO, dat in de slotfase nog lustig aan het wisselen ging en de boel prima onder controle hield. Al volstaat natuurlijk één enkele kans om punten te grabbel te gooien: Tchatchoua kwam een schoenmaat te kort om aan de tweede paal binnen te schuiven.

Nu, eind goed al goed: want in blessuretijd besliste Ndicka op de counter de wedstrijd met een bal in de verste hoek. Knappe zege voor Oostende, dat ondanks een zwaar programma – volgende week wacht Gent – een prima seizoensstart neemt. (TVA)