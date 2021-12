KVO met knikkende knieën naar ’t Kiel

Ontnuchtering bij KVO: na de winst tegen Eupen en – ondanks de nederlaag – bemoedigende prestatie tegen Charleroi, gingen de Kustboys de boot in tegen een niet al te sterk Kortrijk. “We speelden als een jeugdploeg”, zucht coach Alexander Blessin. Zaterdag wacht een levensbelangrijk kelderduel tegen Beerschot.

Slechts 1.756 toeschouwers zakten dinsdagavond naar de Diaz Arena af. Nu, wie haalt het in z’n hoofd om op een weekdag om 21 uur competitievoetbal te serveren? De Pro League, blijkbaar. Los van de inspanningen van de stadionomroeper om de sfeer er toch in te houden, vormde het stadion het decor van een troosteloze en makke voetbalavond. Een droge 0-2-nederlaag en KVO staat weer met de voetjes op de grond, nadat het tegen Eupen (2-1 winst) en Charleroi (1-0 verlies) meer dan degelijk presteerde. We zagen te weinig duelkracht, te weinig overgave.

Net een jeugdploeg

“Ik heb moeite om de juiste woorden te vinden”, blaast trainer Alexander Blessin. “We kregen twee goeie kansen: Alfons Amade zag z’n poging afgeblokt, Theo Ndicka kon de bal niet controleren. Dat was het eigenlijk. We wisten dat het fysiek sterke Kortrijk de duels ging opzoeken. Maar dat deden wij niet: 80 procent van de duels verloren we. We kwamen over als een jeugdploeg, Kortrijk als volwassen profs. En je moet weten: wij speelden onze voorafgaande wedstrijd op vrijdag, KVK op zaterdag. Vermoeidheid mag geen excuus zijn, want Kortrijk had dus een rustdag minder en ze bleven na 90 minuten nog achter elke bal lopen.”

De ontgoocheling zat behoorlijk diep. Na de nederlaag bleef de kleedkamerdeur bijna 45 minuten op slot. “De coach heeft ons op onze plaats gezet”, gaf Robbie D’Haese toe. “We gingen te weinig in duel, toonden te weinig wilskracht. Kortrijk won, hoewel dit absoluut niet één van hun betere wedstrijden was. We moeten terug naar de basis.” Blessin stelt het scherp. “Kortrijk was overal op het veld aanwezig. Ik zag onze jongens denken: ‘Moet ik nu terug naar achteren lopen?’ Wel, ja: als je tegen de degradatie vecht, moet je wérken, sprínten. Ach, het is zo frustrerend. Na Eupen en Charleroi had ik het gevoel stappen vooruit te hebben gezet. Nu voelt het aan als een stap terug.”

Degradatiekandidaat?

Het hoge woord is er intussen uit: degradatie. Terwijl Cercle Brugge met een 12 op 12 bezig is aan een opmars, gaat het bij KVO bergaf. Zaterdag is er die belangrijke wedstrijd tegen rode lantaarn Beerschot. De Kielse Ratten waren ook aan een reeksje bezig, maar die heropstanding is intussen ook weer wat gaan liggen met drie nederlagen op rij. Het moet gezegd: Beerschot versus KVO wordt een echte kelderkraker. “Wat Cercle kan, kunnen wij ook. Er is genoeg kwaliteit in de groep – dat heeft de trainer ook bevestigd – en we mogen niet beginnen stressen. Alleen moet de basis goed zitten – anders win je niet van ervaren ploegen als Kortrijk”, weet D’Haese. “Beerschot is een zespuntenmatch, maar dat was Kortrijk in eigen huis óók. Maar het is een feit dat we zaterdag moeten winnen, al ben ik ervan overtuigd dat we de punten zullen meenemen uit Antwerpen. Blessin pusht ons elke dag, zowel op training als in wedstrijden. Maar het is ook aan ons om dat te vertalen. Of we degradatiekandidaat zijn? Dat hoorden we vorig jaar ook al, en kijk waar we zijn geëindigd.”

Trainer Alexander Blessin. © BELGA

Uiteraard ziet ook coach Blessin het nog zitten om de situatie om te keren. “Verwacht de komende weken geen mooie wedstrijden. Het gaat nu niet om bijvoorbeeld dat mooie steekballetje. Of deze jonge ploeg angst heeft om te zakken? Wel, niemand heeft voordien dit gevoel gehad. Het blijft me wel een raadsel dat we pas naar voren trekken als we op achterstand staan. Dat gevoel moet er vanaf de eerste minuut zijn. Je kan fouten maken, maar je moet eruit leren. Het is mijn job om dit tot een goed einde te brengen.”

Blessureleed

Bovenop alle malaise raakte Maxime D’Arpino dinsdagavond geblesseerd aan de lies. Het wordt nagelbijten en afwachten of de Franse steunpilaar op het middenveld fit geraakt tegen zaterdag. Met 1.573 minuten, het beste passingpercentage en meest geslaagde tackles is hij van onschatbare waarde voor KVO – zelfs al is hij niet in dezelfde vorm als vorig jaar. Wie moet hem eventueel vervangen? Zou het clubbestuur niet stilaan verlangen naar een type Kevin Vandendriessche, die ze liever zagen gaan dan blijven? Oh ironie, dat net hij de 0-2 voor Kortrijk op het bord zette en daarvoor zelfs applaus kreeg van de KVO-fans. Zij waren z’n inzet in 216 wedstrijden aan de kust niet vergeten.

Het blijft toch sneu voor iedereen die KVO-minnend is. We mogen niet continu vergelijken, maar toch: vorig jaar zo’n topseizoen, nu zo matig. We krijgen stilaan medelijden met trainer Blessin, die het met een beperkte kern moet zien uit te zingen. De ‘Trainer van het Jaar’ van vorig seizoen verdient meer respect en in januari goeie transfers. Toen Bundesliga-club Leipzig eerder deze maand trainer Jesse Marsch ontsloeg, had het ons niet verwonderd mocht Blessin de stap naar Duitsland had gewaagd. Hij was er bij diezelfde club jeugdtrainer voor hij naar Oostende kwam, weet u nog. Uiteindelijk koos Leipzig voor Domenico Tedesco, die meer ervaring in Duitsland heeft. Het zou evenmin verrassen mocht de jonge en ambitieuze Blessin de opvolger zou worden van Philippe Clement bij Club Brugge. Commentator Filip Joos spreekt in de podcast ‘90 Minutes’ zelfs al over een voorcontract tussen Club en Blessin. Maar de KVO-coach waagt zich niet aan uitspraken in voorwaardelijke wijze – zo intelligent en, vooral, professioneel, is Blessin nu ook wel. (TVA)