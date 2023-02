KVO lijdt verder schipbreuk na verlies tegen Anderlecht

KV Oostende blijft onderaan de rangschikking bengelen. In eigen huis verloor het met droge cijfers van Anderlecht: 0-2. KVO blijft zo achter met een ronduit dramatische 1 op 24 en mag zich stilaan opmaken voor tweede klasse.

Nieuw hoofdstuk in Operatie Behoud van KV Oostende. Coach Dominik Thalhammer zag Hornby in extremis uitvallen en posteerde Durdov naast Atanga voorin. Robbie D’Haese speelde z’n honderdste profmatch voor KVO. Nieuwkomer Barac was speelgerechtigd, maar zat niet in de kern. Bij Anderlecht begon nieuwkomer Slimani op de bank.

Dynamisch begin

Dynamisch begin van de partij: Dewaele zonderde Durdov af met een wippertje, maar de Kroaat kopte helemaal verkeerd, aan de overkant rukte Amuzu op, maar z’n schot zwaaide af. De match was goed in evenwicht en beide teams hadden halverwege de eerste helft een uitstekende scoringskans. Eerst haalde Amuzu de achterlijn, maar zag hij z’n late voorzet net weggehaald worden. Daarna kon Atanga alleen op doel af, maar twijfelde hij te lang tussen een voorzet en schot.

De wedstrijd kabbelde voort, maar plots schoot de Diaz Arena wakker. Om de verkeerde reden. Een hoekschop van de recordkampioen bleef hangen, en Murillo tikte in de kluts binnen. Symbolisch voor het seizoen dat KVO afwerkt. Oostende begon weer te twijfelen en de Brusselaars wachtten hun kans af. Telkens zochten ze de snelle Amuzu op links op, die gretig in de rug van de defensie dook.

Thalhammer greep bij de rust in met een dubbele wissel en stuurde z’n troepen voorwaarts. KVO probeerde wel, maar het was Anderlecht dat dicht bij een tweede goal kwam: Dreyer schampte na mistasten achterin de lat. Het waren ook de Mauve die de wedstrijd controleerden. Vooral Amuzu en Dreyer toonden zich gretig.

Hoop

De Kustboys versierden geen enkele kans. Tot Sakamoto het probeerde met een vluchtschot: Verbruggen stompte weg. We zaten dan wel al in minuut 70 . En zo lang het maar 0-1 stond, koesterden ze aan de Noordzee hoop. Sakamoto kon randje buitenspel bijna de gelijkmaker prikken, Verbruggen met een uitstekende tussenkomst.

Het waren slechts kleine prikjes in een voorts grijze prestatie. ’t Is ook niet dat Anderlecht flitste, al mocht de 0-2 wel gezien worden – uitgekookt aanvalsspel. Volgende week wacht stilaan de match van de laatste kans in en tegen concurrent Zulte-Waregem.

