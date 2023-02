KVO legt competitieleider Genk niks in de weg

KV Oostende heeft een nieuwe nederlaag geleden in wat nu al een gitzwart seizoen mag genoemd worden. Op bezoek bij competitieleider en titelkandidaat Genk kreeg het een droge 3-0 om de oren. Bij momenten deed KVO goed mee, maar Genk etaleerde ook zonder groots te spelen over grote kwaliteit te beschikken.

Racing Genk boekte 1 op 6 en wou dan ook revanche nemen, terwijl KVO volop knokt voor het behoud. De puntendeling tussen concurrenten Zulte-Waregem en Kortrijk vrijdagavond moest dan ook voor extra motivatie zorgen. Coach Thalhammer koos voor dezelfde namen als zij die vorige week tegen Charleroi een clean sheet pakten (0-0).

Genk opende niet verschroeiend, maar KVO ontsnapte aan een snelle achterstand toen Paintsil een diepe bal tegen de paal verlengde. Uitstel van executie: op een corner mikte McKenzie eerst nog op een bos van Oostendse benen, maar de volledig vrijstaande Muñoz vloerde Hubert tegenvoets. KVO reageerde vrijwel meteen toen Bätzner een slechte inspeelbal van McKenzie op de slof nam – net naast.

Daarna eisten de Kustboys zelfs de bal op, maar kansen kregen we niet te zien. Een goeie actie van Sakamoto en kopbal van McGeehan is een vermelding waard. In het laatste kwart duwde de competitieleider de kustploeg weer achteruit. Arteaga en Muñoz brachten Hubert niet in verlegenheid met twee afstandsschoten. De Limburgers leken met een kleine voorsprong de rust in te duiken, tot Trésor Samatta op weg zette en die z’n tweede goal van het seizoen via de paal binnen zag hobbelen.

Tweede helft

Kon KVO nog iets terugdoen in de tweede helft? Thalhammer wisselde de vroeg met geel geboekte Urhoghide en Bätzner om toch nog eens vol erin te vliegen. Gelukkig voor Oostende werd een snelle derde Genkse goal van El Khanouss afgekeurd voor buitenspel. KRC trok enthousiast naar voren, maar gaandeweg kwam Oostende, net als in de eerste helft, weer piepen zo rond het uur. Eerst testte McGeehan de vingertoppen van Vandevoordt. En Ambrose deed met een schuiver naast de KVO-harten nog héél even sneller slaan.

De aansluitingstreffer was, in de vierde helft van de match, even heel dichtbij. Eerst Barac en McGeehan in de rebound konden Vandevoordt niet kloppen. En, symptomatisch voor KVO’s seizoen, viel de 3-0 nauwelijks enkele tellen later: Trésor bereikte bijna de achterlijn en Paintsil tikte de bal voorbij Hubert.

Een logische nederlaag, dus, maar eentje die er toch wat anders had kunnen uitzien mits wat meer geluk en kunde. Thalhammer etaleerde wederom tactisch niet flexibel te zijn – Sakamoto staat steevast veel te laag om offensief volledig tot z’n recht te komen –, en er zit gewoon te weinig finesse en killer instinct aan beide zijden van het Oostendse veld. Een lamentabele 3 op 33 is het resultaat. Slechts drie gelijke spelen in elf matchen. KVO staat met nog zeven matchen te gaan weer een stap dichter bij een zekere degradatie. Komende vrijdag komt Club Brugge op bezoek. (TVA)