KVO leeft nog na stunt tegen Club Brugge

KV Oostende geeft zich nog niet gewonnen in de strijd om het behoud. In een spannende partij klopte het een vrij makke landskampioen met 3-0. Wordt hiermee een knappe eindsprint ingezet?

Voor KV Oostende is het treffen met grote buur Club Brugge steeds de match van het jaar. Alleen is het nu meteen van moeten. Hornby moest ziekt afhaken, Durdov mocht opnieuw in de spits starten. Tanghe nam de plaats in van de geschorste Urhoghide. Bij Club Brugge weinig verrassingen: Jutgla begon in de basis, Sylla en Mechele vormden het hart van de defensie.

KVO opent sterk

De eerste kans was zowaar voor KVO: een jagende Durdov snoepte de bal af van Mata, Ambrose zag vervoglens zijn krul niet al te ver naast gaan. De Kustboys gingen vol hun kans, McGeehan mikte tot twee keer toe naast in de eerste tien minuten.

Club zocht nadrukkelijk de ruimte in de rug van de Oostendse defensie via de snelle Lang en Buchanan – constant uitgejouwd na z’n niet bestrafte elleboogstoot van vorige week. Net via de Canadees kreeg FCB op het kwartier een prima kans: een splijtende pass van Lang werd maar centimeters naast gedevieerd. Het antwoord van KVO volgde snel: Arase kopte in volle vlucht een voorzet van Sakamoto voorlangs.

Halverwege de eerste helft ging de dynamisch begonnen match een kalmere fase in en nam Blauw-Zwart iets meer de controle in handen – al acteerde de regerende landskampioen veelal mak. Jutgla kwam een schoenmaat te kort om een voorzet van Meijer in doel te glijden, de rebound van Buchanen werd gestuit.

Iedereen maakte zich al op voor de koffie, tot Mechele hands begin in de zestien meter. Mignolet stopte de inzet van Ambrose, maar al vallend in de rebound tikte hij KVO tóch op voorsprong.

2-0

Club-trainer Parker voerde bij de rust een dubbele wissel door na die povere eerste helft van z’n manschappen. Het bleef bij Oostende opletten geblazen om niet te veel ruimte weg te geven, Jutgla kon niet profiteren. Een Brugse storm was zich aan het ontwikkelen.

Maar op een snelle ingooi en knappe teruglegger van de ingevallen Berte prikte McGeehan van buiten de zestien in de korte hoek van Mignolet de 2-0 binnen. De Diaz Arena ontplofte, al werd het uitvak plots heel stil.

Zege van de hoop

Club speelde verkrampt. Zwoegde en ploegde. Wat een verschil met de zege tegen Gent op de vorige speeldag. Ondanks de druk naar voren speelden ze haast geen kansen bij elkaar. Vanaken zag nog een knappe overhoekse knal afgekeurd na buitenspel. Atanga maakte het af in blessuretijd.

De zege van de hoop voor Oostende dat over Zulte-Waregem naar een zestiende plaats wipt met een match meer gewonnen. Club kan z’n bonus van vier punten op een treintje achtervolgers dit weekend zien wegsmelten.