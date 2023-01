KVO laat twee spelers vertrekken

KV Oostende laat twee spelers op huurbasis vertrekken: Kyle Duncan en Alessandro Albanese willen elders minuten maken.

Duncan wordt verhuurd aan New York Red Bulls. Opnieuw, want de Amerikaanse rechtsback speelde het afgelopen halfjaar al in de States. De club bekwam ook een aankoopoptie. Duncan, 25 jaar, speelde eerder al voor de New Yorkers en kende er ook zijn jeugdopleiding.

Hij stak in januari vorig jaar de Atlantische oceaan over voor zijn eerste avontuur in Europa, bij KVO. De winger zou uiteindelijk zeven keer voor Oostende uitkomen alvorens dus afgelopen zomer terug te keren naar de VS.

Virton

Ook Alessandro Albanese verlaat Oostende. De 23-jarige flankspeler kwam vorige winter transfervrij over naar KVO. In totaal zou hij twintig keer in actie komen – vooral als invaller – en één keer scoren. Albanese, een gewezen Jonge Rode Duivel, kende een jeugdopleiding bij Porto in Portugal, en bij Hoffenheim en Frankfurt in Duitsland. Onder trainer Dominik Thalhammer leek Albanese geen toekomst meer te hebben. Nu trekt de geboren Luikenaar op huurbasis naar tweedeklasser Virton.