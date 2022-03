KVO komt bij Union goed weg met een punt

Het heeft liters bloed, zweet en tranen gekost, maar KVO pakt een punt bij competitieleider Union. In de eerste helft hadden de Kustboys alles prima onder controle, maar in het tweede bedrijf overleefden coach Yves Vanderhaeghe en co een regelrechte wervelwind. Hoe dan ook, met een puntje erbij kan Oostende zonder al te veel druk toeleven naar de laatste twee speeldagen.

Bij KV Oostende trachtten ze de kinderlijk eenvoudige nederlaag van tegen Club Brugge door te spoelen met een resultaat op het veld van leider Union. Fortes (knie), Jäkel en Duncan (beiden ziek) vielen in laatste instantie uit. Tanghe, Medley en Albanese begonnen zo in de basis. In doel behield Scherpen zijn plaats. In de heenronde verloor KVO thuis tegen de Brusselaars met maar liefst 1-7. De laatste twee thuismatchen kon Union echter niet scoren.

Voorhamer van D’Arpino

Oostende begon het best aan de wedstrijd. Ambrose wist Gueye te bereiken, maar zijn hakbal in de zestien kende geen vervolg. Enkele minuten haalde D’Arpino z’n voorhamer boven: McGeehan zag z’n schot gekeerd, maar in de rebound ramde de Fransman van op zo’n 25 meter de bal in de haak. Nauwelijks een paar tellen later probeerde ook Gueye het van ver, maar zijn schot was te zacht – al werd de bal door Moris in corner gekeerd.

Union kwam niet in z’n spel en raakte al snel gefrustreerd, de Kustboys hielden de boel goed gesloten. De eerste échte kans voor de competitieleider kwam er na een schot van Nieuwkoop. Scherpen echt bedreigen via een uitgespeelde kans zat er niet in, topschutter Undav werd op geen enkel moment in stelling gebracht.

Afgekeurde goal

Sint-Gillis kwam veel beter uit de kleedkamer onder impuls van een zeer gedreven ingevallen Mitoma. Oostende moest meteen wijken en incasseerde na vijf minuten een tegentreffer via de Japanner. Gelukkig voor KVO liep Teuma voorafgaand buitenspel en ging het Brusselse feest niet door. De kustploeg reageerde meteen via Rocha en Ambrose.

Thierry Ambrose en Casper Nielsen in duel. © VIRGINIE LEFOUR BELGA

Toch bleef Union drukken en beuken, KVO kreunde. Medley keerde een inzet van Teuma nét op de lijn – millimeterwerk voor de VAR – en Urhoghide kon nog net z’n teen steken tussen een gevaarlijke voorzet van Nielsen op Undav. Millan miste z’n controle in de zestien en meteen erna trapte Undav een opgelegde kans naast. Even later hobbelde een schot van de Duitser wéér voorlangs en kon niemand zijn inzet verlengen, een krul van Teuma zoefde langs de kruising – ongelooflijk dat het zo lang 0-1 bleef.

Gelijkmaker

Sakamoto had tien minuten voor tijd een zeldzame mogelijkheid om de score te verdubbelen. Maar de (verdiende) goal viel aan de overkant: een perfecte voorzet van Francois, Undav kopte overhoeks raak. De mannen van coach Felice Mazzu kregen nóg kansen op een driepunter, Scherpen ranselde nog een kopbal uit doel. ’t Was nog flink bibberen, maar finaal graait Oostende alsnog een puntje mee uit Brussel. (TVA)