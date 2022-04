KVO gered na penaltygoal in blessuretijd

Het tiende seizoen in de hoogste voetbalklasse op rij is een zekerheid voor KV Oostende. De Kustboys pakte in eigen huis een puntt tegen de voorlaatste, Seraing. Makkelijk ging het niet: de beslissing viel pas in blessuretijd.

KVO had genoeg aan een puntje om de barragematchen te ontlopen, Seraing moest winnen om datzelfde vagevuur eventueel te ontlopen. Trainer Yves Vanderhaeghe gunde Albanese z’n tweede basisplek van het seizoen. Bij Seraing was het oppassen voor de creativiteit van Mazziz.

De belangen waren groot, maar de Oostendse focus ontbrak. Jallow ontsnapte aan de buitenspelval, omspeelde doelman Scherpen en had maar in een leeg doel te schuiven. Meteen een ijskoude douche voor KVO. D’Arpino reageerde met een schot van buiten de zestien, maar kort erna voltrok Mazziz met een dubbele poging bijna een absoluut doemscenario.

Even voor het uur moest Max D’Arpino, voor de aftrap nog gehuldigd als KVO-speler van het jaar, met een pijnlijke knieblessure naar de kant. De wissel deed het spel van Oostende geen goed: de spelers vonden elkaar niet, het liep te traag en te rommelig. Seraing was de betere ploeg aan de bal. Mazziz kon bijna profiteren, Scherpen pareerde.

Gelukje

Met een gelukje kwam Oostende nog voor de rust langszij: Ambrose zag z’n voorzet via een tackelende Cisse in doel verdwijnen. Een kreet van opluchting galmde door de Diaz Arena. En opluchting was er even later opnieuw, toen Mikautadze een uitgelezen kans voorlangs schoof.

De Franse Georgiër had meer geluk bij het begin van de tweede helft. Achteraan bij KVO konden ze een voorzet niet voldoende ontzetten, Mikautadze schoot de afvallende bal voorbij Scherpen. Weer begon Oostende slecht aan een helft. Op het uur – en onverwacht – vlamde Capon met links op de lat. Het signaal om wat meer strijd te leveren.

Vanderhaeghe probeerde te schuiven met z’n troepen, maar Seraing bleef goed georganiseerd en vrij makkelijk overeind. Boonen mocht zowaar invallen en z’n eerste minuten maken na geblesseerd te geraken in augustus vorig jaar. Het bracht weinig zoden aan de dijk: Oostende was niet of nauwelijks gevaarlijk. Tot een Luikse verdediger in minuut 89 hands beging in de zestien. Na tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip: Gueye maakte het af. Zo mocht KVO na een slopende match alsnog het behoud vieren, Seraing moet vol aan de bak in de barrages.

(TVA)