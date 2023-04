KVO-fans willen Amerikaanse bladzijde snel omslaan: “Onduidelijkheid mag niet te lang aanslepen”

Op pijnlijke wijze tuimelt KV Oostende naar tweede klasse, het hart van menig fan bloedt hevig. Vraag je het aan tien of honderd supporters, de bottom line komt telkens op hetzelfde neer: een vertrek van de huidige Amerikaanse investeerders en CEO Gauthier Ganaye lijkt onafwendbaar. “De huidige clubleiding is volledig vervreemd van de achterban”, ziet ook Kamagurka.

Niemand is écht verrast door de sportieve ondergang van KVO, maar dat maakt het daarom niet minder pijnlijk. “Er was een soort afvloeiing van talent en er kwam bitter weinig in de plaats”, opent kunstenaar Luc ‘Kamagurka’ Zeebroek. “Als je wil concurreren met andere teams, moet je vier of vijf echte toppers erbijhalen om de rest op sleeptouw te nemen. Dit seizoen had je wel spelers die hun best deden, maar er was geen ervaring. Misschien hebben we ook pech dat er dit jaar drie ploegen degraderen, al moet je er meteen aan toevoegen dat we vorig seizoen ook niet veel overschot hadden. Wie schuld treft? Het bestuur. Hoewel: sinds het vertrek van Marc Coucke was er van een echte bestuursstructuur weinig sprake meer. De gemaakte beloftes, zoals ‘meedraaien in de subtop’, werden niet ingelost. En je ziet een rode draad: ook de andere ploegen die de Amerikaanse investeerders in hun portefeuille hebben, zitten in moeilijkheden”, verwijst Kama naar onder meer Den Bosch (voorlaatste in de Nederlandse tweede klasse), Nancy (gezakt en nu op een degradatieplaats in de Franse derde klasse) en Esbjerg (ook gezakt naar derde en daar nu in de middenmoot).

“We moeten eerlijk zijn: het huidige clubbestuur is volledig vervreemd van de achterban. Neem nu de tv-serie Kustboys van twee jaar terug. Ze vonden dat we hen belachelijk maakten en zagen het verschil niet met humor. Paul Conway (het gezicht van Ostend Investment Company, red.) sprak met niemand: hij zat steeds als een bevroren pudding in de tribune. Eigenlijk bleek hij niet meer dan een loopjongen te zijn voor de andere investeerders. De échte eigenaars van KVO zijn nooit in Oostende geweest en zagen de club als een soort van spaarpotje. Hoe kan je nu weten wat er in je club leeft als je nooit eens met de supporters in dialoog gaat”, gaat Zeebroek door.

Vleeskeuring

Acteur Sebastien Dewaele zag de degradatie met lede ogen aan. “Om verdrietig van te worden. Vooral de manier waarop. De spelers konden geen vuist meer maken. En de fans laadden zich elke week weer op, koesterden hoop, maar kregen steeds het deksel op de neus. Ik krijg op straat zelfs opmerkingen als ‘innige deelneming’ te horen. Ik leef ook mee met de medewerkers en stafleden, die nu misschien moeten vrezen voor hun job. En de buitenlandse investeerders? Ach, die hoge piefen liggen er niet wakker van. Ze hebben totaal geen voeling met de fans, er is geen communicatie en alleen de cijfertjes tellen.”

Sebastien Dewaele op het veld van KVO in betere tijden. © Belga

“Ik lees berichten dat de eigenaars van het Engelse Newcastle, Bournemouth en Wolverhampton geïnteresseerd zijn en er circuleren bedragen van tien tot vijftien miljoen euro om de club te kopen. ’t Is precies een soort vleeskeuring van voetbalclubs. Kortom: ik sta volledig aan de kant van de supporters en hoop op betere, andere tijden met nieuwe beleidsmakers”, aldus de frontman van Preuteleute.

Jeugdbeleid

Lars Wallaeys, clubboegbeeld dat meer dan 300 matchen in het KVO-shirt speelde, ziet nog een schandvlek. “Vooreerst: het Amerikaanse PMG nam de club over op een moment dat ze in woelig water zat. In die periode zetten de fans symbolische acties op poten en verkochten we zelfs truitjes voor het goede doel. Ook al was er zonder PMG vandaag geen KVO meer, van hun mooie verhalen kwam niets in huis. Net dát stoot me tegen de borst. De beste spelers werden verkocht, er kwam weinig in de plaats. En wie een voetbalclub wil leiden, moet dagelijks aanwezig zijn”, verwijst Wallaeys naar de immer afwezige CEO Gauthier Ganaye.

“Je moet weten wat er leeft en speelt, wie de fans zijn, wat het DNA van de club is en de geschiedenis kennen. Maar nee: de clubleiding zit in een ivoren toren, los van de wereld. Maar waar ik pas écht hartpijn van krijg”, gaat Wallaeys door, “is het totaal gebrek aan respect voor de jeugdwerking. Schandalig, echt wanbeleid”, klinkt het.

Lars Wallaeys speelde meer dan 300 matchen in het KVO-shirt. © Davy Coghe

“Kijk, met bijvoorbeeld Rik Coucke, Nils Vanneste, Kurt Bataille en tal van bekwame trainers is daar iets fantastisch neergezet en er loopt ontzettend veel talent rond. Maar geen enkele jeugdspeler van de huidige U21 krijgt een contract aangeboden, terwijl die gasten meedingen naar de titel – die spelen niet tegen Jantje en Mietje, hé. Andere clubs – en dan bedoel ik niet alleen ploegen uit Eerste Amateur, maar ook profteams – plukken die talenten zomaar weg. Onbegrijpelijk! Straks speel je in 1B misschien tegen je eigen opgeleide spelers. Je zit met een sportief verantwoordelijke die nooit naar een training gaat kijken, geen contact heeft met de technische staff en de mensen niet ondersteunt, terwijl ze daar ronduit fantastisch werk leveren. Wraakroepend, zelfs. Je zou haast denken dat er andere factoren in het spel zitten. Maar nu dreigt alles onderuit te worden gehaald. Trainers, jeugdspeler en hun ouders verwachten snel duidelijkheid. Dat verdienen ze.”

Symbolisch afscheid

Intussen moeten ze zich bij de verschillende fanclubs ook neerleggen bij het sportieve lot. Peter Van Nuffel, voorzitter van supportersfederatie Kustboys: “Na afloop van de match tegen Leuven heb ik tranen gezien. De ontgoocheling bij jong en oud, nieuwe en doorwinterde fans is énorm. Komend weekend nemen we symbolisch afscheid van de Jupiler Pro League: ik verwacht dat zo’n 200 tot 250 fans de trip naar Gent zullen maken.”

Van Nuffel is ook scherp: “Voor ons als supportersfederatie is het onbespreekbaar dat PMG en Ganaye betrokken blijven bij de club. Ze hebben de fans uitgemolken, zijn blind voor hun eigen falen.”

Peter Van Nuffel, voorzitter van supportersfederatie Kustboys. © TVA

Gino Vivey van de Bredense fanclub ’t Zeetje beaamt. “Ze kwamen geen enkele belofte na. Je kan ook moeilijk met hen in dialoog geraken. Misschien moet er nagedacht worden aan meer participatie van de fans in het bestuur, zoals bij KV Mechelen.”

Van Nuffel gaat verder: “Nu komen de verhalen van buitenlandse investeerders. Iedereen binnen de club zal nu proberen om z’n eigen verhaal en voordeel naar voren te pushen om er het meeste profijt uit te halen. Dat zag je destijds ook met Frank Dierckens en Patrick Orlans, en de vrees bestaat dat Ganaye ook met zijn piste bezig is. Want kijk: bijna veertien dagen lang was hij ziek en zelfs op de match tegen Leuven, maar tijdens de rondleiding aan de mensen van Newcastle was hij plots op de club.”

Didier Janssens en Nicky Doens van Kustboys Gistel hopen op een lokale eigenaar. “Er zijn geruchten van kandidaat-investeerders uit België. Het lijkt me dat zij meer voeling hebben met de fans en beter kunnen communiceren. Zolang de band met de huidige geldschieters maar verdwijnt. Recent nam PMG ook een Poolse club over (tweedeklasser GKS Tychy, red.), maar nu al komen de fans daar in opstand. We hopen nu eerst en vooral op positief licentienieuws.”

Tegen beloftenteams

Vanuit de fanclubs valt te horen dat de busverplaatsingen ook in tweede klasse blijven. Er is zelfs een licht positief kantje. “Er zitten enkele nostalgische wedstrijden tussen, denk maar aan Lierse en Beerschot, of mogelijk RWDM, Beveren, Francs Borains en La Louvière. Het zijn vooral verre verplaatsingen, wat de fans toelaat om onderweg te verbroederen”, weet Van Nuffel.

Nick Batzner na de wedstrijd tegen Leuven afgelopen zaterdag. © Belga

“Nu maar hopen dat de verplaatsingen op een redelijk uur plaatsvinden. Minpunt: de beloftenteams van Club, Anderlecht, Genk en Standard. Dat is toch een devaluatie van de tweede klasse.”

Al is het maar de vraag of de huidige van spelerskern van KVO het niveau op tweede klasse aankan. “Als er geen kwaliteit bijkomt die écht rendeert, kan het straks evengoed derde klasse worden, zoals bij Esbjerg en Nancy. Dit is een kritiek moment in de clubgeschiedenis”, zegt Kamagurka nog. “Nochtans heeft KVO bewezen dat het een eersteklasseclub waard is. Je moet meteen een ploeg samenstellen om een stabiele subtopper te worden, niet om mee te draaien in tweede klasse. Kijk naar Antwerp: hoe lang hebben zij erover gedaan om terug te keren naar het hoogste niveau?”