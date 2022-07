KVO eert Arno met ploegfoto bij iconisch portret

Naar jaarlijkse traditie pakken de voetbalclubs uit eerste klasse uit met een klassieke ploegfoto. Bij KV Oostende geen saaie opstelling in een leeg stadion, maar wel eentje bij zowat het bekendste portret van de stad.

“Met KVO zijn we er al lang om bekend dat we out of the box denken wat betreft onze ploegfoto’s”, opent persverantwoordelijke Bram Keirsebilck.

“We trekken graag weg uit het stadion en verkiezen vaak unieke, Oostendse locaties. Denk in het verleden maar aan de Mercator of de Oosteroever. Dit jaar kozen we dus voor de muurschildering van Arno bij het stadhuis. Ik denk dat de reden voor zich spreekt.”

De wereldberoemde artiest overleed eind april van dit jaar aan de gevolgen van pancreaskanker. “We huldigen een nationaal én internationaal gerenommeerde artiest die altijd met Oostende gelinkt zal blijven. We zullen het komende seizoen ook spelen met onze goaltune ‘Oh la la la, c’est magnifique’ op de rugzijde van onze shirts. Zie het dus maar als eerbetonen aan de grootste, Oostendse artiest ooit”, besluit Keirsebilck.

De nieuwe voetbalcompetitie start in het weekend van 22, 23 en 24 juli.

(TVA)