KVO-coach Yves Vanderhaeghe na zware 1-6-pandoering in eigen huis: “Mijn grootste nederlaag ooit”

KV Oostende-trainer Yves Vanderhaeghe kon z’n ontgoocheling onmogelijk verbergen na de zware 1-6-nederlaag in eigen huis tegen Union.

“Na zo’n uitslag heb je niet veel recht op spreken. Behalve onze bemoedigende start waren we gewoonweg ondermaats. Ik zag veel kopjes naar beneden gaan en de spelers konden geen vuist meer maken. Elk schot op doel vloog binnen en daarom verloren de spelers hun motivatie. Al zou dat natuurlijk niet mogen: we moeten strijden om in eerste klasse te blijven, hé”, zucht de ervaren oefenmeester.

“In de steek gelaten”

Halfweg de eerste helft al – het stond toen nog maar 0-1 – barstte Vanderhaeghe in woede uit. “Ik miste beleving, iedereen liet zich zo makkelijk wegzetten. Dit is mijn grootste nederlaag als trainer ooit. Ik voel me dan ook verantwoordelijk, maar ook in de steek gelaten door de groep. Ik ben dit niet gewoon als speler noch als coach. Maar één wedstrijd staat niet gelijk aan een volledig seizoen. Ik heb de spelers al aangesproken, we moéten reageren.”

Positief blijven

Die reactie mag niet lang op zich laten wachten: donderdag trekt KVO naar Antwerp, zondag komt degradatieconcurrent Zulte-Waregem naar de kust. “Maar laat ons nog niet te veel over die wedstrijden spreken als we hier met het schaamrood op de wangen naar de kleedkamer trekken. Eerst moeten we hier een nachtje over slapen. Toch moeten we positief blijven: met alleen maar verwijten geven, komen we geen meter vooruit.” (TVA)