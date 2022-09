KVO-coach Yves Vanderhaeghe kijkt ex-club in de ogen: “Ik voel geen rancune tegenover Cercle Brugge”

Trainer Yves Vanderhaeghe liep deze week goedgeluimd rond op oefencomplex De Schorre, na de zege tegen Eupen. Maar tijd voor euforie is er niet. “Ook tegen Cercle Brugge is het van moeten.”

De coach onderstreept dat hij en z’n team ondanks de voorafgaande nederlagen de positieve punten benadrukte. “De jongens mogen een slechte match spelen, zolang het resultaat er maar is en iedereen ten dienste van de ploeg speelt. Ik denk te mogen zeggen dat ik een trainer ben die spelers kansen geeft. Na het verlies in de slotminuut op Leuven zaten er toch een paar met de krop in de keel.”

Videoanalyse

“We gingen met alle spelers individueel in dialoog en lieten hen met een videoanalyse alle acties zien. Want 85 procent van die acties waren positief. Dat gaf een boost en tegen Standard – waar we hadden kunnen winnen – speelden we qua balbezit onze beste wedstrijd. Tegen Eupen was het spel niet zo oogstrelend, maar de drie punten zijn het belangrijkste. Ja, de ontlading was groot, maar we mogen niet denken dat we plots ons doel hebben bereikt. Ik ga niet zeggen dat we in de top acht van het klassement thuishoren. Maar als je in de buurt van Leuven en Standard gepositioneerd staat, en je verliest die matchen, dan moét je wel winnen tegen de teams onder je. En dat hebben we gedaan en zullen we tegen Cercle opnieuw moeten doen.”

“Het wordt in Brugge allicht niet de mooiste wedstrijd. Cercle houdt vast aan zijn principes, de hoge pressing en grote engagement. Het is misschien wel de moeilijkste ploeg om tegen te voetballen wegens de druk die ze zetten op de man in balbezit. Het is een open competitie en het is voor iedereen lastig om matchen te winnen: details zorgen voor de beslissing. Tegen Eupen hadden we op een bepaald moment eens het geluk aan onze zijde.”

Voor Vanderhaeghe wordt het een eerste weerzien met zijn ex-club, toen Cercle hem ondanks een 3-1-zege tegen Mechelen bijna een jaar geleden aan de kant schoof. “Ik heb er heel graag gewerkt en voelde een goede connectie met de club en fans. Rancune voel ik niet, anders hoor je niet in het voetbal thuis. Het ontslag, hoe vreemd de timing ook was, moet je kunnen plaatsen.”

Ommekeer

“Het spijtige is dat we volgens de statistieken met Cercle rond een achtste plaats zouden geëindigd zijn. En toch: de club zit nu al jaren na elkaar rond dezelfde plaats. Misschien zit er dan iets fundamenteel fout binnen de club. Nu, de ommekeer zal op een bepaald moment wel komen (zoals trainer Dominik Thalhammer ook al zei, red.), maar het zal niet tegen ons zijn.” (knipoogt) (TVA)