KVK-supporters wachten spelers op na zoveelste slechte zaak in strijd tegen degradatie

De match op KV Oostende was er voor KV Kortrijk eentje in mineur. De Kerels gingen aan zee met 3-1 onderuit en deden zo een dramatische zaak in de strijd tegen degradatie. Meteen na de wedstrijd gingen enkele meegereisde supporters in de clinch met aanvoerder Kristof D’Haene, die in tranen het veld verliet. Rond middernacht wachtten fans op straat in Kortrijk spelers en bestuur op.

Na affluiten in Oostende, wilden de supporters een reactie van hun spelers. Ze waren duidelijk opgefokt en iemand moest in dialoog gaan. Aanvoerder Kristof D’Haene, mister-KVK, mocht het gaan uitleggen. De linksachter was duidelijk gefrustreerd en geëmotioneerd, hij moest weggetrokken worden van de fans die hem en het team duidelijk verweten. De aanvoerder verliet het veld in tranen, dit heeft hij nog nooit meegemaakt.

Maar dat was nog maar het begin. Op sociale media riep de fanpagina van de Kerels op om naar het Guldensporenstadion af te zakken en de spelersbus op te wachten, de fans zijn het beu en wilden verhaal halen bij spelers en bestuur. “Leterme out”, werd meermaals gescandeerd, van de algemeen directeur was echter geen spoor. De supporters voelen zich in de steek gelaten door het bestuur en zijn de benarde situatie waarin de club verkeert meer dan beu. Enkele spelers lieten hun hoofd zien aan de fans, aanvoerder D’Haene mocht het weer uitleggen. Andere spelers verlieten het complex onder politiebegeleiding. Van wie ook geen spoor was vannacht, is coach Adnan Custovic. Hoe eindigt dit verhaal?