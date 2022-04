KVK introduceert cursus stadionetiquette voor de jongste supporters

KV Kortrijk pakt volgend seizoen uit met een nieuwigheid: stadionetiquette voor de jongste supporters. De club wil kinderen aanleren om op een positieve manier de ploeg aan te moedigen.

Alle boeren zijn homo’s. Het is een bekend liedje als de buren uit Zulte Waregem de tegenstander zijn. KVK wil vermijden dat kinderen deze gezangen overnemen van hun ouders. “Het kan niet dat jongeren dat zingen, we willen een positieve familieclub zijn”, zegt persverantwoordelijke Eddy Soetaert.

Workshops

Concreet gaan de Kerels workshops organiseren, op een speelse manier wordt er aangeleerd hoe je op een positieve manier kunt supporteren voor je club. “De bedoeling is om positieve liedjes aan te leren zoals Vis in de Leie van Johny Turbo”, zegt Soetaert.

Bij de supporters horen we enthousiaste geluiden. “De cursus is zeker een goed idee”, zegt supporter Nigel Crhistiaens tegen Radio 2. “Als volwassenen moeten we het goede voorbeeld geven. Kinderen kopiëren ons gedrag.”

KVK heeft al spotters in het publiek staan om jongeren aan te spreken als ze beledigende gezangen zingen.

