KVK gaat ook bij OHL de boot in en blijft troosteloos laatste na 1 op 18

Een dolend KV Kortrijk ging vrijdagavond op de zesde speeldag van de Jupiler Pro League de boot in bij OHL. De Leuvenaars, die voor deze wedstrijd amper een punt meer sprokkelden dan de Kerels, haalden het met droge 3-0-cijfers.

OHL schuift dankzij de eerste driepunter van het seizoen op naar de twaalfde plaats in de rangschikking van de Belgische eerste klasse met 5 punten. De Kerels bengelen helemaal onderin, op de zestiende positie, met een schamel punt.

Youssef Maziz scoorde voor OHL. © BELGA

Op een handvol minuten van de rust brak OHL voor eigen volk de ban. Kersverse aanwinst Youssef Maziz, in het verleden nog actief bij Seraing, luisterde zijn debuut op met een panklare assist op corner voor Federico Ricca (41.), die al achteruit leunend binnenkopte. In de tweede helft bedankte Joel Schingtienne (54.) Marc Brys voor zijn eerste basisplaats met de verdubbeling van de voorsprong. Maziz (60.) blonk zijn eerste match in Leuvense loondienst op met een eerste doelpunt. Een vierde treffer bleef in het slot uit. Bij Kortrijk maakte nieuwe aanwinst Marco Kana nog zijn debuut.